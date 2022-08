Pelosijeva v Seulu potrdila zavezanost ZDA jedrski razorožitvi Severne Koreje

Stopnjevanje groženj s strani Severne Koreje je zaskrbljujoče, je po srečanju s predsednikom južnokorejskega parlamenta Kim Jin-pyojem dejala Pelosijeva, ki je imela na programu tudi obisk demilitariziranega območja na meji s Severno Korejo.

Pelosijeva je z južnokorejskim kolegom razpravljala o "resnih razmerah" in vse večji grožnji, ki jo predstavljajo severnokorejski programi jedrskega orožja.

Prizadevanja za jedrsko razorožitev Severne Koreje ter za dosego miru z mednarodnim sodelovanjem in dialogom temeljijo na "močnem in razširjenem odvračanju Severne Koreje", sta po pogovorih poudarila Pelosijeva in Kim. Med drugim sta izpostavila tudi krepitev vezi med državama, ne le na varnostnem, ampak tudi na gospodarskem in tehnološkem področju.