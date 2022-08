Pelosijeva v Tajvanu: Kitajska vrača udarec s sankcijami in vojaškimi vajami

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi se je mudila v Tajvanu, kjer se je med drugim srečala s tajvansko predsednico Tsai Ing-wen. Gre za najvišji ameriški obisk v zadnjih 25 letih, ki je močno razjezil Kitajsko. Ta je že omejila trgovanje z otokom in napovedala vojaške vaje. Pelosijeva je poudarila, da želi z obiskom jasno sporočiti, da ZDA Tajvanu ne bodo odrekle podporo.

"Pred 43 leti so ZDA obljubile, da bodo Tajvanu vedno stale ob strani. Danes je naša delegacija prispela v Tajvan, da bi sporočila, da Tajvanu ne bomo odrekli podpore," je dejala Pelosijeva. Kot je poudarila, ZDA sicer spoštujejo politiko ene Kitajske, a je solidarnost s Tajvanom pomembnejša kot kadar koli. Na srečanju s tajvansko predsednico je Pelosijeva Tajvan označila za navdih za vse svobodomiselne ljudi. "Svet izbira med demokracijo in avtokracijo. Želja ZDA, da ohrani demokracijo tukaj v Tajvanu, ostaja trdna," je dodala. Tsai Ing-wen je pohvalila dobre odnose med državama in poudarila, da Tajvan ostaja "zaupanja vreden in zanesljiv partner ZDA". Komentirala je tudi kitajske grožnje in povedala, da bodo tajvanske oblasti storile vse, da bi okrepile svoje samoobrambne zmogljivosti. Tajvanska vlada je sicer ostro obsodila kitajsko napoved štiridnevnih vojaških vaj. Kot so poudarili, tovrstne vojaške aktivnosti pomenijo kršitev tajvanskega ozemlja in blokado tajvanskega zračnega in pomorskega prostora. BBC-jev dopisnik s Kitajske Stephen McDonnell je na Twitterju objavil zemljevid, ki prikazuje lokacije načrtovanih kitajskih vojaških vaj.

Nancy Pelosi se je, preden je zapustila otok, srečala še s skupino aktivistov, nato pa se je odpravila v Južno Korejo. Njen obisk so sicer pozorno spremljali na Kitajskem. Ko je njeno letalo v torek zvečer pristalo v Tajpeju, so kitajski državni mediji poročali, da so kitajska vojaška letala preletela Tajvansko ožino. Tajvan je poročila sprva zanikal, nato pa potrdil, da je v torek v tajvanski zračni prostor vstopilo več kot 20 kitajskih vojaških letal.

Eno uro po začetku njenega obiska so kitajske oblasti napovedale obsežne vojaške vaje na morju okoli Tajvana. Manevri služijo kot "resno svarilo pred nedavno eskalacijo, ki so jo povzročili negativni ukrepi ZDA glede tajvanskega vprašanja, in resno opozorilo tistim, ki si želijo odcepitve", je dejal tiskovni predstavnik kitajskega obrambnega ministrstva. Dodal je, da je cilj preprečiti vmešavanje tujih sil in separatistične poskuse v Tajvanu. Danes zjutraj so uvedli tudi več omejitev, med drugim so ustavili pošiljke peska na otok in uvoz sadja in rib iz Tajvana.

Po poročanju kitajskih državnih medijev bodo kitajske vojaške vaje na morju okoli Tajvana potekale od četrtka do nedelje. Japonska je že izrazila zaskrbljenost, Južna Koreja pa je pozvala k dialogu.