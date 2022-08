Pelosijeva začela azijsko turnejo, Kitajska svari pred obiskom Tajvana

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian je izpostavil stališče Pekinga, da bi obisk demokratske političarke na Tajvanu pomenil "očitno vpletanje v kitajske notranje zadeve".

Po Lijianovih besedah je Kitajska pripravljena na vse scenarije, pri čemer je omenil tudi kitajske oborožene sile. "Ljudska osvobodilna vojska ne bo mirno stala ob strani in kitajska stran bo nedvomno sprejela močne in odločne ukrepe, da zaščiti svojo suverenost in ozemeljsko celovitost," je še dodal predstavnik za stike z javnostmi.