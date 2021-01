Pence čestital naslednici Harrisovi in ji ponudil pomoč

Gre sicer za prvi znani kontakt med odhajajočo in novoizvoljeno administracijo – predsednik Donald Trump svojemu nasledniku Joeju Bidnu , ki ga bo v Beli hiši nadomestil že čez nekaj dni, še ni čestital. Še vedno vztrajno pod vprašaj postavlja njegovo zmago in ponavlja trditve o "ukradenih volitvah", kar je pretekli teden pripeljalo celo do nasilnega vdora njegovih podpornikov v ameriški Kapitol. Poleg tega je napovedal, da se inavguracije 46. predsednika ZDA ne bo udeležil, Trumpovo administracijo bo tako predstavljal Pence.

In medtem ko se Trump, ki se je v zgodovino sedaj zapisal kot prvi predsednik ZDA z dvema ustavnima obtožbama, vse manj pojavlja v javnosti, vse več predsedniških ceremonialnih dolžnosti prevzema Pence. Prav on je tudi uradno pozdravil pripadnike nacionalne garde, ki varujejo ameriško prestolnico in Kapitol v dnevih pred inavguracijo. V Washingtonu naj bi bilo okoli 20.000 vojakov in nekaj tisoč policistov, v javnosti pa so pred dnevi zakrožili posnetki pripadnikov nacionalne garde, ki spijo na tleh Kapitola.