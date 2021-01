Pence prvič po vdoru v kongres na pogovoru s Trumpom

Sestanek v Ovalni pisarni Bele hiše, ki ga je eden od uradnikov opisal kot dobre pogovore, je potekal pred kritičnim 48-urnim obdobjem, ko je bil Mike Pence pod pritiskom, naj odstavi Donalda Trumpa po 25. amandmaju k ameriški ustavi.

Po navedbah neimenovanega uradnika v Beli hiši, na katerega se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, sta Trump in Pence v ponedeljek znova poudarila, da tisti, ki so prejšnji teden vdrli v kongres, ne predstavljajo gibanja Najprej Amerika, ki ga podpira 75 milijonov Američanov. Zavzela sta se tudi za nadaljevanje dela v imenu države do konca mandata.

Trump bo osem dni pred koncem mandata in šest dni po vdoru v Kapitol danes odpotoval na obisk v Teksas, enega zadnjih na predsedniškem položaju.

Medtem bo odhajajoči predsednik v Washingtonu še naprej tarča prizadevanj, da bi ga odstavili. Demokrati bodo tako danes znova dali na glasovanje resolucijo s pozivom Penceu in kabinetu, naj sprožijo 25. amandma po rednem postopku. Republikanci so resolucijo v ponedeljek blokirali, danes je ne bodo mogli in pričakovati je, da bo sprejeta. Demokrati naj bi nato v sredo dali na glasovanje potrditev ustavne obtožbe, ki so jo vložili v torek in Trumpa bremeni spodbujanja k vstaji proti ameriški vladi.