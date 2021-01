Kamala Harris bo s selitvijo v svoj novi dom še malo počakala

Potem ko sta Belo hišo zapustila zakonca DonaldinMelania Trump, vanjo pa sta se že vselila Joe in Jill Biden, je svoje domovanje zapustil tudi nekdanji podpredsednik ZDA Mike Pence s svojo družino. V rezidenco, imenovano Number One Observatory Circle, na severozahodu Washingtona, se bosta zdaj lahko vselila novopečena podpredsednica Kamala Harris in njen možDoug Emhoff.

Penceova hčerka Charlotte Pence Bond je na svojem Instagram profilu objavila fotografijo, na kateri odhajajo proti helikopterju. "Amerika, hvala za ta privilegij. Ljubim te. Verjamem vate. Čestitke našemu predsedniku in podpredsednici. Naj vam Bog podari trenutke miru, globoke modrosti in zabave med službovanjem," je zapisala.