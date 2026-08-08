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Od podaljšanja do botoksa v mošnjo: kakšni posegi so danes na voljo moškim?

Ptuj, 08. 08. 2026 18.44 pred enim dnevom 3 min branja 17

Avtor:
Tjaša Dugulin
Kirurg

"Imam najmanjši penis na svetu," pravi 38-letni Američan Michael Phillips, v popolni erekciji naj bi bil dolg le en centimeter. Mikropenis je redko stanje, ki najpogosteje nastane zaradi pomanjkanja testosterona med razvojem ploda. Prizadene okoli pol odstotka moških in zahteva medicinsko zdravljenje. Bistveno več pa je takšnih, ki so nezadovoljni z dolžino svojega sicer povsem običajnega penisa. V ptujskem Centru penoplastike pravijo, da je pred poletjem več povpraševanja po podaljšanju oziroma povečavi obsega penisa in mošnje.

"Dolgo sem upal, da je moj razvoj le nekoliko bolj pozen in da bo moj penis zrasel," je za pogovorno oddajo This Morning povedal Michael Phillips. "Sem posvojen in s svojimi posvojitelji se nisem pogovarjal o tem. Tudi sicer sem to skrival. Vedno sem bil samski."

Mikropenis mu je načel samozavest, težko spoznava nove ljudi in se spusti v spolni odnos, penetrirati ne more, prav tako ne stoje urinirati. "Tudi sede je lahko težavno, predvsem zaradi čiščenja (špricanja)."

Diagnozo je dobil šele pred dvema letoma, ko je bilo za zdravljenje bistveno prepozno. Najbolj učinkovita je namreč hormonska terapija v zgodnjem otroštvu. "Če bi se več ljudi zavedalo, da obstaja takšna diagnoza, bi lahko mlade pravočasno peljali k zdravniku in bi morda prejeli zdravljenje," je dejal.

Opozarjamo, da so v prispevku nazorni posnetki moških spolnih organov.

Nepotrebno tesnobo in pritisk pa je z nerealnimi ideali pri številnih moških pognala pornografska industrija, tudi nenehni pogovori v družbi, da je večje boljše, bolj možato.

"Govorimo o tako imenovanem sindromu slačilnice ali "locker room syndrome", ko si ne upajo sleči, ne upajo stuširati po športu, ker so enostavno prepričani, da je njihov penis premali. Pri teh ljudeh je pri veliki večini penis popolnoma normalno velik," je pojasnil Aljoša Toš, kirurg iz Centra penoplastike Toš.

Čeprav je medicinsko gledano za normalen spolni odnos dovolj že sedem centimetrov v erekciji, si mnogi želijo bistveno večjega penisa. Ptujski center penoplastike letno obišče okoli 50 pacientov, tudi iz tujine, starosti vse od 21 do 74 let.

"Na žalost smo vedno omejeni z anatomijo, se pravi, tudi če si ti želiš deset centimetrov več, je to absolutno nemogoče doseči," je dodal Toš.

Operativno lahko namreč penis podaljšajo za od dva do pet centimetrov. "Ko prerežemo ta ligament, se dejansko ta del penisa, ki je bil zdaj vodoraven, spusti in dejansko optično poveča dolžino v ohlapnem stanju. Ampak ta pridobitek dolžine pa potem nimamo več v erekciji."

Običajno skupaj s podaljšanjem povečajo tudi obseg. Kot je razložil kirurg, naredijo liposukcijo, odvzamemo maščobo iz enega dela telesa, najpogosteje iz notranjnega dela stegen ali iz trebuha, in vbrizgamo.

To je sicer poskusil tudi Michael, vendar ni delovalo. Zato zdaj računa na učinek polnil. Po besedah Toša so tudi tu omejitve, volumen se poveča za največ tri centimetre. "Polnila se dajo dejansko pod eno rahlo mišično ovojnico, se pravi ne tik pod kožo. Ti preparati, ki jih dajemo, trajajo približno leto in pol," je pojasnil.

Operacija
Operacija
FOTO: Shutterstock

Tako imenovane PRP-injekcije s trombocitno plazmo imajo medtem bolj pomlajevalni učinek, vse bolj priljubljen pa postaja scrotox – vbrizgavanje botoksa v mošnjo. "Velikokrat so ljudje prizadeti zaradi prevelike reakcije na temperaturo, na stres. S tem se potem cela mošnja zrelaksira in spusti dol. Tudi se zmanjša potenje v tem predelu," je dodal kirurg.

Po operaciji je potreben vsaj en mesec mirovanja, medtem ko pri polnilih, botoksu, aplikaciji matičnih celic in plazme okrevanja tako rekoč ni. In cena? Kirurško podaljšanje stane 1800 evrov, če bi istočasno delali še odebelitev, se pravi dodajanje maščobe v podkožje, je potem cena 3000 evrov, je povedal Toš.

Pri polnilih pa stranke odštejejo 300 evrov za mililiter, za enkratni učinek jih je sicer potrebnih od osem do deset.

mikropenis operacija botoks podaljševanje
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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stekeras
08. 08. 2026 20.51
To res ce ne more penetrirat ni vprasanja, je neki treba nardit, ne vem zakaj so sistematski pregledi
Odgovori
+1
1 0
Kameleon Kiddo
08. 08. 2026 20.12
Goli otok
Odgovori
+1
2 1
Rožle Patriot
08. 08. 2026 19.50
Potem imaš pa še v drugo smer defekte, ki si ga enostavno dajo odrezat .. !!!
Odgovori
+6
6 0
N0EL
08. 08. 2026 19.18
Še dobro da sem fajn obdarjen. 😏
Odgovori
-1
6 7
Kalymero
08. 08. 2026 19.42
Tistih 5cm ni ravno nek prestiž.🤣
Odgovori
+7
9 2
giffig
08. 08. 2026 20.07
In začel si pod..jeb.avat? Si zadovoljen?
Odgovori
-1
1 2
N0EL
08. 08. 2026 20.25
Ne bodita fauš. 😘
Odgovori
+1
2 1
Žmavc
08. 08. 2026 19.13
Kaj pa mi, ki si želimo zmanjšat zadevo? Za nas pa nič? Življenje res ni pošteno. Tudi mi trpimo!
Odgovori
+5
6 1
Morgoth
08. 08. 2026 19.06
Evo, nekaj zate Glavni_Balija😉
Odgovori
+6
6 0
zajfa
08. 08. 2026 18.57
A ni lažje in bolj zdravo, da se držimo stare dobre slovenske tradicije in si "povečamo" penis z dobrim avtom, z zabadanjem noža v hrbet prijateljem, sodelavcem, s pretepi, foušijo, nepotizmom, višjo plačo za vsako ceno, korupcijo, vezami in poznanstvi itd.
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+6
8 2
bibaleze
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