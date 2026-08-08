Od podaljšanja do botoksa v mošnjo: kakšni posegi so danes na voljo moškim?

"Dolgo sem upal, da je moj razvoj le nekoliko bolj pozen in da bo moj penis zrasel," je za pogovorno oddajo This Morning povedal Michael Phillips. "Sem posvojen in s svojimi posvojitelji se nisem pogovarjal o tem. Tudi sicer sem to skrival. Vedno sem bil samski." Mikropenis mu je načel samozavest, težko spoznava nove ljudi in se spusti v spolni odnos, penetrirati ne more, prav tako ne stoje urinirati. "Tudi sede je lahko težavno, predvsem zaradi čiščenja (špricanja)." Diagnozo je dobil šele pred dvema letoma, ko je bilo za zdravljenje bistveno prepozno. Najbolj učinkovita je namreč hormonska terapija v zgodnjem otroštvu. "Če bi se več ljudi zavedalo, da obstaja takšna diagnoza, bi lahko mlade pravočasno peljali k zdravniku in bi morda prejeli zdravljenje," je dejal.

Opozarjamo, da so v prispevku nazorni posnetki moških spolnih organov.

Nepotrebno tesnobo in pritisk pa je z nerealnimi ideali pri številnih moških pognala pornografska industrija, tudi nenehni pogovori v družbi, da je večje boljše, bolj možato. "Govorimo o tako imenovanem sindromu slačilnice ali "locker room syndrome", ko si ne upajo sleči, ne upajo stuširati po športu, ker so enostavno prepričani, da je njihov penis premali. Pri teh ljudeh je pri veliki večini penis popolnoma normalno velik," je pojasnil Aljoša Toš, kirurg iz Centra penoplastike Toš. Čeprav je medicinsko gledano za normalen spolni odnos dovolj že sedem centimetrov v erekciji, si mnogi želijo bistveno večjega penisa. Ptujski center penoplastike letno obišče okoli 50 pacientov, tudi iz tujine, starosti vse od 21 do 74 let. "Na žalost smo vedno omejeni z anatomijo, se pravi, tudi če si ti želiš deset centimetrov več, je to absolutno nemogoče doseči," je dodal Toš. Operativno lahko namreč penis podaljšajo za od dva do pet centimetrov. "Ko prerežemo ta ligament, se dejansko ta del penisa, ki je bil zdaj vodoraven, spusti in dejansko optično poveča dolžino v ohlapnem stanju. Ampak ta pridobitek dolžine pa potem nimamo več v erekciji." Običajno skupaj s podaljšanjem povečajo tudi obseg. Kot je razložil kirurg, naredijo liposukcijo, odvzamemo maščobo iz enega dela telesa, najpogosteje iz notranjnega dela stegen ali iz trebuha, in vbrizgamo. To je sicer poskusil tudi Michael, vendar ni delovalo. Zato zdaj računa na učinek polnil. Po besedah Toša so tudi tu omejitve, volumen se poveča za največ tri centimetre. "Polnila se dajo dejansko pod eno rahlo mišično ovojnico, se pravi ne tik pod kožo. Ti preparati, ki jih dajemo, trajajo približno leto in pol," je pojasnil.

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