Pentagon: Ameriška vojska zapustila Afganistan

Rok za umik ameriških sil iz Afganistana, o katerem se je Washington dogovoril s talibani, se sicer izteče v torek, a so ga Američani dokončali že v ponedeljek. Tako so ameriški vojaki in pripadniki vojsk drugih držav zveze Nato po 20 letih zapustili deželo pod Hindukušem, v katero so odšli po terorističnem napadu v ZDA leta 2001.

Talibani so maja ob začetku umika tujih sil sprožili več ofenziv po vsej državi. Najprej so osvojili obsežna območja na podeželju, v začetku avgusta je padla prva prestolnica katere od afganistanskih prestolnic. 15. avgusta je padlo še glavno mesto Kabul, predsednik Ašraf Gani pa je kmalu zatem zapustil državo. Talibani so tako znova prevzeli oblast v državi.

Ob njihovem prihodu na oblast so se na kabulsko letališče začele zgrinjati množice Afganistancev, ki so želeli v strahu pred novimi oblastmi zapustiti državo. Zavezniške države na čelu z ZDA pa so začele tudi evakuacije svojih državljanov, ki so delovali v Afganistanu. Iz države so pomagale tudi svojim afganistanskim sodelavcem, s katerimi so sodelovali v zadnjih 20 letih. Doslej so iz Afganistana evakuirali okoli 122.000 ljudi.