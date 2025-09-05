ZDA bodo ustanovile ministrstvo za vojno

Uradno ime ministrstva za obrambo je določeno z zakonom, zato ga je Donald Trump z novim izvršnim ukazom določil, da se novo ime uporablja kot sekundarni naziv, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.

Preimenovanje največjega vladnega ministrstva v vojno ministrstvo lahko namreč potrdi le kongres, zato je Bela hiša preučevala druge možnosti za izvedbo sprememb.

"Ime ministrstva za vojno sporoča močnejše sporočilo pripravljenosti in odločnosti v primerjavi z ministrstvom za obrambo, ki poudarja le obrambne zmogljivosti," je zapisano v izvršnem ukazu, ki ga je pridobil BBC. Ob tem je Trump prosil vse uradnike v Pentagonu, naj nova imena se uporabljajo kot sekundarne nazive.