ZDA bodo ustanovile ministrstvo za vojno

Uradno ime ministrstva za obrambo je določeno z zakonom, zato ga je Donald Trump z novim izvršnim ukazom določil, da se novo ime uporablja kot sekundarni naziv, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.
Preimenovanje največjega vladnega ministrstva v vojno ministrstvo lahko namreč potrdi le kongres, zato je Bela hiša preučevala druge možnosti za izvedbo sprememb.
"Ime ministrstva za vojno sporoča močnejše sporočilo pripravljenosti in odločnosti v primerjavi z ministrstvom za obrambo, ki poudarja le obrambne zmogljivosti," je zapisano v izvršnem ukazu, ki ga je pridobil BBC. Ob tem je Trump prosil vse uradnike v Pentagonu, naj nova imena se uporabljajo kot sekundarne nazive.
Izvršni ukaz obrambnemu ministru Hegsethu nalaga tudi, naj priporoči zakonodajne in izvršilne ukrepe za trajno preimenovanje ministrstva, glede na to, da Trumpova imena uradno ne more spremeniti brez odobritve kongresa.
Ministrstvo za vojno je leta 1789 ustanovilo kongres v Washingtonu. Po drugi svetovni vojni se je preimenovalo v Nacionalno vojaško ustanovo (National Military Establishment), spominjajo ameriški mediji. Sprememba zakona iz leta 1949 je nato uradno uvedla ime ministrstva za obrambo in vzpostavila strukturo, ki velja še danes.
Kot še piše v Trumpovem ukazu, ki bo njegov 200., odkar je na mestu predsednika, bo ponovna vzpostavitev imena "izostrila osredotočenost tega ministrstva na ameriške nacionalne interese in nasprotnika sporočila, da so ZDA pripravljene na vojno za zavarovanje svojih interesov".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.