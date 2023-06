Pentagon: Kitajski balon nad ZDA ni zbiral obveščevalnih podatkov

"Zdaj ocenjujemo, da med prečkanjem ZDA ali preletom ZDA ni zbiral podatkov," je dejal tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder. Dodal je, da so ZDA "sprejele ukrepe za ublažitev" zbiranja obveščevalnih podatkov z balonom, vendar ni pojasnil, kaj je s tem mislil.

Kitajski balon je od konca januarja do začetka februarja letos letel nad ZDA od Aljaske na severozahodu do Južne Karoline na vzhodu. Preletel je občutljive vojaške objekte in sprožil zaskrbljenost, da Peking zbira pomembne obveščevalne podatke.