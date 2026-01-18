Pentagon načrtuje napotitev 1500 vojakov v Minnesoto

Pentagon je odredil približno 1500 vojakom, naj se pripravijo na morebitno napotitev v Minnesoto, če se bo nasilje v državi stopnjevalo, poroča Washington Post.

Odločitev sledi grožnji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v četrtek Minnesoti zagrozil z uporabo zakona o vstaji iz leta 1807, v skladu s katerim lahko predsednik v zvezno državo napoti oborožene sile, da zadušijo morebiten upor.