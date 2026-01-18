Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pentagon načrtuje napotitev 1500 vojakov v Minnesoto

Washington, 18. 01. 2026 09.37 pred 1 uro 1 min branja 24

Avtor:
Ne.M. STA
Protesti proti Ice

Obrambno ministrstvo ZDA načrtuje napotitev približno 1500 vojakov v zvezno državo Minnesoto, kjer so se v soboto nadaljevali protesti proti ukrepom zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice).

Pentagon je odredil približno 1500 vojakom, naj se pripravijo na morebitno napotitev v Minnesoto, če se bo nasilje v državi stopnjevalo, poroča Washington Post.

Odločitev sledi grožnji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v četrtek Minnesoti zagrozil z uporabo zakona o vstaji iz leta 1807, v skladu s katerim lahko predsednik v zvezno državo napoti oborožene sile, da zadušijo morebiten upor.

Preberi še Agent ICE ustrelil moškega, Trump protestnikom grozi z zakonom o vstaji

V soboto so se v Minneapolisu nadaljevali protesti proti nasilju Ice. Ti so izbruhnili, potem ko je pred desetimi dnevi agent Ice v glavo ustrelil in ubil 37-letno Renee Nicole Good. Protestniki zahtevajo umik zveznih organov pregona iz mesta in vlado predsednika Trumpa obtožujejo kršenja ustavnih pravic državljanov.

Protestnica v Minneapolisu drži napis "ICE Out" (v prevodu ICE ven).
Protestnica v Minneapolisu drži napis "ICE Out" (v prevodu ICE ven).
FOTO: AP

V bližini mestne hiše se je zbralo več sto demonstrantov, ki so protestirali proti prisotnosti zveznih agentov v mestu in racijam, ki jih izvajajo proti priseljencem. Skandirali so slogane in nosili transparenta, s katerimi so jih pozivali, naj zapustijo mesto.

trump ice protesti vojska

Priprave na predčasne volitve v luči tragičnega dogodka ob padcu nadstreška

Modna muha ali kaj drugega: zakaj Macron sestankuje v sončnih očalih?

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
18. 01. 2026 11.07
Kdaj bodo pa poslali agente nad spolne prestopnike, ki vodijo ZDA? Večina teh so tudi migranti, vključno z Trumpovimi vred!
Odgovori
0 0
SAME KLOBASE
18. 01. 2026 10.56
ZDA ima donalda BIn Trampa.... Bratranec je sigurno bin laden
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
18. 01. 2026 10.54
Biden in Obama sta deportirala precej več nezakonitih kot Tramp, ampak v skladu z zakonom!?
Odgovori
0 0
biggie33
18. 01. 2026 10.58
Deportirala sta že, samo meje pa nista zaprla.. vsak drugi, ki je bil deportiran, je bil čez par dni že nazaj..
Odgovori
+1
1 0
biggie33
18. 01. 2026 10.49
Treba je deportirati čisto vse nelegalne priseljence, brez izjeme!!
Odgovori
+3
3 0
M_teoretik
18. 01. 2026 10.52
Ne moreš nezakonitosti preprečevat z nezakonitostmi kot tonpočne ICE!?
Odgovori
-3
0 3
SpamEx
18. 01. 2026 11.07
biggie33 ali se jevljaš iz USA?
Odgovori
0 0
M_teoretik
18. 01. 2026 10.46
Je kdo vidu kakšno nasilje. Bolj miroljubno protestirat je že težko!?
Odgovori
-1
0 1
proofreader
18. 01. 2026 10.46
Melanija konec meseca prihaja v Odisejo.
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
18. 01. 2026 10.46
V kolikor ne bo Trump vladal z diktaturo bo gotov.
Odgovori
+2
3 1
proofreader
18. 01. 2026 10.43
V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 42 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško in sicer 39 na območju PU Novo mesto in 3 na območju PU Koper. Med njimi smo obravnavali največ državljanov Afganistana (12), Palestine (12) in Nepala (4).
Odgovori
+3
3 0
anatomija
18. 01. 2026 10.42
Najprej je povzročil kaos , potem pa grozi z vojsko , da bi rešila njegov kaos . To ni rešitev. Če kdo hoče rešiti ta kaos mora vojsko poslati v Washington. Ali bo pa vojska sama prišla in izvedla državni udar
Odgovori
-1
2 3
proofreader
18. 01. 2026 10.45
Kaos je pričel Biden.
Odgovori
+2
3 1
nelevnedesen
18. 01. 2026 10.46
Kaos so povzročili levičarji, ki ne pustijo izgona somalcev. Ti so pod pretvezo asimilacijskih centrov pokradli milijone od države. Pri nas so to nvo. Zdaj pa izgon vseh ilegalnih kriminalcev iz zda.
Odgovori
+0
1 1
proofreader
18. 01. 2026 10.42
Ekstremne levičarke uživajo v kaosu in kriminalu.
Odgovori
+2
3 1
proofreader
18. 01. 2026 10.40
Tudi Golob je napotil vojake na Dolenjsko.
Odgovori
+1
2 1
Zmaga Ukrajini
18. 01. 2026 10.37
Trampelj komaj čaka, da se začne vojna. Ljudje bi se očitno radi znebili že te amaterske horde, ki se imenuje Ice, zdaj pa jim hoče poslati še narodno gardo. Če ta ni prtegnjen...
Odgovori
-3
2 5
EU Dig. Cenzura
18. 01. 2026 10.36
Vojska na ulicah. izrednl stanje, drugacna pravila za vse! Narod tudi ima orozje ne samo vojska!
Odgovori
-2
0 2
anatomija
18. 01. 2026 10.27
Trump bo zakuhal državljansko vojno v kateri po popolnoma poražen
Odgovori
+0
4 4
Kimberley Echo
18. 01. 2026 10.48
Po moje državljanske vojne (še) ne bo tako hitro, če sploh. Zdi se, da vojaška industrija vodi državo, ki se nagiba k diktaturi. Tudi Rubio mi ni všeč in zna se zgoditi, da bi on v prihodnosti lahko prevzel državo. Rubio je za vojno kjerkoli in je tudi velik manipulant in lažnivec. Trump kot predsednik ima prevelika pooblastila, jesenske volitve pa bodo pokazale nadaljno usodo ZDA.
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
18. 01. 2026 10.25
Židovske diktature v ZDA pa Trump ni omenjal v predvolilni kampajnj? Za kečap na ušesu je pa bil čas.Kaj je nategnil sorodnjake s prirejenim atentatom in kečapom na ušesu! Židje so res od hudiča!
Odgovori
-2
2 4
vlahov
18. 01. 2026 10.24
Končno malo reda pred kradljivci.
Odgovori
+4
5 1
medusa
18. 01. 2026 10.18
Zadrogirancem in dilerjem se meša....
Odgovori
+4
5 1
RDPESA
18. 01. 2026 11.08
Eni so že zmešani.. Totalno so iztirili in potem tu pišejo neumnosti..
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
vizita
Portal
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
cekin
Portal
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes je le še bleda senca sebe
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
To je najbolj umazano mesto na letalu
To je najbolj umazano mesto na letalu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450