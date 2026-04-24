Tujina

Pentagon naj bi razmišljal o možnosti suspenza Španije iz Nata

Washington/Nikozija, 24. 04. 2026 14.54 pred 35 minutami 2 min branja 12

Ne.M. STA
Pentagon

V internem elektronskem sporočilu Pentagona so opisane možnosti, s katerimi bi ZDA lahko kaznovale zaveznice v zvezi Nato, ker te po njihovi oceni niso podprle ameriško-izraelskih operacij proti Iranu. Ena od omenjenih možnosti je tudi suspenz Španije, je neimenovan ameriški uslužbenec povedal tiskovni agenciji Reuters.

V sporočilu, ki naj bi po po navedbah vira krožilo v visokih krogih Pentagona, je bilo izraženo nezadovoljstvo nad zaveznicami, ki so bile po mnenju ZDA zadržane oziroma ameriški vojski niso dovolile uporabe vojaških oporišč na svojem ozemlju in zračnega prostora za potrebe napadov na Iran.

Vir sicer ni razkril, na kakšen način bi ZDA lahko dosegle suspenz Španije iz Nata, Reuters pa za zdaj ni uspel preveriti, ali znotraj zavezništva obstaja mehanizem, ki bi to omogočal.

Španski premier Pedro Sanchez je danes v odzivu na poročanje o suspenzu dejal, da ni zaskrbljen. Poudaril je, da je njegova država zvesta partnerica, ki da vedno izpolnjuje svoje odgovornosti v okviru zavezništva in mednarodnega prava.

Preberi še V podporo Španiji še Nemčija: 'Ne bomo dovolili, da nas razdvojijo'

"Naših odločitev ne sprejemamo na podlagi elektronskih sporočil, sprejemamo jih na podlagi uradnih dokumentov in vladnih stališč, v tem primeru ZDA. Stališče španske vlade je jasno - polno sodelovanje z našimi zaveznicami, toda vedno v okviru mednarodnega prava," je Sanchez pojasnil ob prihodu na neformalni vrh EU na Cipru.

'Ne bodo več brezzobi tiger'

Tiskovna predstavnica Pentagona Kingsley Wilson je na vprašanja Reutersa v povezavi z elektronskim sporočilom spomnila na Trumpove besede, da jim zaveznice kljub vsemu, kar so ZDA storile za Nato, niso stale ob strani. Dodala je, da bo ameriško ministrstvo za obrambo predsedniku priskrbelo "kredibilne možnosti, da bo lahko zagotovil, da naše zaveznice ne bodo več brezzobi tiger", temveč da bodo izpolnile svoje dolžnosti.

Španija, Francija in Italija ameriškim letalom na poti v Iran niso dovolile preletov skozi njihove zračne prostore niti uporabe vojaških oporišč. Združeno kraljestvo je ZDA sprva prav tako zavrnilo, pozneje pa jim je dovolilo uporabo baz za obrambne operacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Donald Trump
Donald Trump
Ameriški predsednik Donald Trump je v zadnjem času zaveznice v Natu ostro kritiziral tudi zato, ker svojih mornaric niso želele poslati na pomoč v Hormuško ožino, ki jo je Teheran po ameriško-izraelskih napadih na Iran praktično zaprl. Trump je celo dejal, da razmišlja o umiku ZDA iz Nata, toda omenjeni dokument te možnosti po informacijah vira ne vsebuje.

Omenjeno elektronsko sporočilo je po navedbah vira prav tako vključevalo možnost, da ZDA ponovno razmislijo o svojem diplomatskem stališču glede britanskih zahtev po Falklandskem otočju. Ti so predmet dolgoletnega spora med Združeni kraljestvom in Argentino.

pentagon nato suspenz španija

KOMENTARJI12

štrekeljc
24. 04. 2026 15.38
Kaj pa ima Pentagon opraviti z NATO-m?
tech
24. 04. 2026 15.36
Kaj ni uni lažnjivec od Trumpa grozil, da bodo ZDA zapustile Nato? Zgleda da so preračunali in se jim bolj splača izsiljevat druge. EU bi jim morala pokazat sredinec in nehat kupovat njihovo orožje.
daedryk
24. 04. 2026 15.35
tista zelena dezela je pa bolj pri kanadi
First Last
24. 04. 2026 15.34
Ljudje so danes oddaljeni od nevarnosti in grozenj. Tako vidijo usa kot agresorja ampak so nas zascitli, vrjetno so tu socasno drugi motivi ampak.. In tako ljudje putina ne vidijo kot zlocinca, lazje je potegniti z agresorjem ki lahko sicer ogrozi tudi nas. Jokajte
Človek2024
24. 04. 2026 15.33
Prva bo iz NATA letela ZDA - prostovoljno ali na podlagi prisile. In nehajte že nakladati z rusofilskimi bedarijami, da ZDA odloča o vsem v NATU. Bomo videli, kdo bo šel iz NATA: ZDA ali Španija. Jaz stavim, da bo to ZDA!
IQ200
24. 04. 2026 15.31
Dajmo svetovni referendum kdor je za, da se ZDA podeli svetovni suspenz in omeji na njihov kontinent. Enostavno jih ne rabimo. Bi bil svet mnogo lepsi. Kaksen bi bil % za?
devlon
24. 04. 2026 15.30
Še nas, prosim.
KaiC
24. 04. 2026 15.28
NATO naj bi bil za obrambo, ne za napad. Če hoče ZDA ustvarit neko skupino za napad, pa naj se obrne na Izrael in pri tistem tudi ostane. Pentagon... bolj Penta-goni se.
Actual Asparagus
24. 04. 2026 15.37
usa in izrael nekih plebejcev kot si ti, ne sprašuje kaj in kako :)
jozefStefan
24. 04. 2026 15.28
Je to nagrada?
Yon Dan
24. 04. 2026 15.28
Tako, pa še Slovenijo.
Actual Asparagus
24. 04. 2026 15.37
mokre stevo sanje ja....
