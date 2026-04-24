Pentagon naj bi razmišljal o možnosti suspenza Španije iz Nata

V sporočilu, ki naj bi po po navedbah vira krožilo v visokih krogih Pentagona, je bilo izraženo nezadovoljstvo nad zaveznicami, ki so bile po mnenju ZDA zadržane oziroma ameriški vojski niso dovolile uporabe vojaških oporišč na svojem ozemlju in zračnega prostora za potrebe napadov na Iran.

Vir sicer ni razkril, na kakšen način bi ZDA lahko dosegle suspenz Španije iz Nata, Reuters pa za zdaj ni uspel preveriti, ali znotraj zavezništva obstaja mehanizem, ki bi to omogočal.

Španski premier Pedro Sanchez je danes v odzivu na poročanje o suspenzu dejal, da ni zaskrbljen. Poudaril je, da je njegova država zvesta partnerica, ki da vedno izpolnjuje svoje odgovornosti v okviru zavezništva in mednarodnega prava.