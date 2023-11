Pentagon o okrepljenih napadih na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu

Varnostni svet Združenih narodov je v ponedeljek za zaprtimi vrati govoril o vojni med Izraelom in Hamasom, a po poročanju diplomatskih virov ni nič bližje soglasju o ukrepih, kot je bil vse od napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra. Predlog resolucije nestalnih članic Varnostnega sveta v nastajanju še ni našel rdeče niti med ZDA in Rusijo. Napadi na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu so se medtem po besedah tiskovnega predstavnika Pentagona Pata Ryderja konec prejšnjega tedna močno okrepili. Vojake v Iraku in Siriji naj bi od 17. oktobra z raketami in brezpilotnimi letali napadli 38-krat, pri tem jih je bilo 46 lažje poškodovanih.

Tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder je v ponedeljek dejal, da so se napadi na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu konec preteklega tedna močno okrepili. Ob tem ni navedel vira napadov, je pa Pentagon v zadnjem času za podobne dogodke krivil z Iranom povezane skupine, poroča Politico.

V nedeljo so zabeležili pet raketnih napadov in napadov z brezpilotnimi letali v bližini letalske baze Al Asad v Iraku in na dveh lokacijah v Siriji, je povedal predstavnik obrambnega ministrstva, ki ni želel biti imenovan. Dodal je, da so sicer večino napadov preprečili. Pentagon je konec prejšnjega tedna poročal o premikih svojih sil. Mornarica je objavila fotografije in videoposnetke bojnih skupin letalonosilk Gerald Ford in Dwight Eisenhower skupaj z dvema italijanskima fregatama med vajo v vzhodnem Sredozemskem morju.

V soboto je centralno poveljstvo ZDA objavilo fotografije skupine Eisenhower, ki je prispela na Bližnji vzhod, in napovedalo napotitev operacijske skupine bombnikov nad to regijo. V nedeljo pa je Pentagon sporočil, da je na območje prispela tudi jedrska podmornica. Američani želijo z okrepljeno prisotnostjo preprečiti širitev spopadov med Hamasom in Izraelom v širšo regijo. Varnostni svet ZN tudi po novih posvetovanjih daleč od soglasja o Bližnjem vzhodu Medtem ko se pozivi za vzpostavitev humanitarnega premirja krepijo, v ZDA pa nadaljujejo demonstracije z isto zahtevo, Washington ni pripravljen javno nasprotovati izraelskim povračilnim ukrepom, ki so po podatkih iz Gaze tam zahtevali že več kot 10.200 življenj. V napadih Hamasa na Izrael je bilo ubitih 1400 ljudi. V Varnostnem svetu so prav tako vsi z izjemo ZDA zahtevali takojšnje humanitarno premirje, k čemur bi pozvala tudi resolucija nestalnih članic, potem ko so doslej propadli poskusi dveh ruskih predlogov resolucij, enega ameriškega in enega brazilskega.

Vendar pa Rusija vztraja, da resolucija Varnostnega sveta ne sme biti šibkejša, kot je bila konec oktobra sprejeta resolucija Generalne skupščine. "Govorili smo o humanitarnih premorih in iskanje soglasja o tem nas zanima. Vendar ni soglasja o tem, kaj je sprejemljivo," je novinarjem ob odhodu s posvetovanj povedal namestnik ameriške veleposlanice pri ZN Robert Wood. "Vseh 15 članic priznava nujne humanitarne potrebe v Gazi, vendar ni soglasja o tem, kaj je možno doseči," je povedala veleposlanica Združenih arabskih emiratov Lana Zaki Nusseibeh. Protestniki sredi dneva zavzeli okolico Kipa svobode, Biden ponovil trdno podporo Izraelu Ameriški predsednik Joe Biden je medtem v ponedeljek po telefonu govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Bela hiša je sporočila, da sta oba pozdravila povečanje humanitarne pomoči ter se strinjala, da jo bo v naslednjih tednih potrebno še okrepiti.

