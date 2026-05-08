Tujina

Pentagon objavil dokumente o NLP-jih

Washington, 08. 05. 2026 18.19 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
STA N.L.
Neznani objekti nad zahodom ZDA septembra 2025. Fotografijo je objavilo ameriško obrambno ministrstvo.

Ameriško ministrstvo za obrambo je začelo objavljati informacije o neznanih letečih predmetih (NLP) s trditvijo, da so prejšnje vlade javnosti te podatke prikrivale, vlada Donalda Trumpa pa je odkrita, poročajo ameriški mediji. Trumpovi kritiki trdijo, da gre za odvračanje pozornosti od vojne z Iranom.

V objavi na omrežju X Pentagon navaja, da so pretekle vlade poskušale diskreditirati ali odvrniti pozornost ameriške javnosti od NLP, predsednik Trump pa se osredotoča na zagotavljanje čim večje preglednosti. Sporočilo navaja, da se bodo sproti postopoma objavljali še drugi dokumenti.

Poleg Pentagona pri tem prizadevanju sodelujejo tudi Bela hiša, urad nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti, ministrstvo za energijo, vesoljska agencija Nasa in zvezna policija FBI. Vlada je odprla novo spletno stran, na kateri so objavljeni dokumenti o NLP, med njimi stare fotografije iz časov hladne vojne.

Prva objava vključuje 162 datotek, kot so stari telegrami zunanjega ministrstva, dokumenti FBI in prepisi Nase o poletih v vesolje s posadko, poroča televizija ABC.

Fotografija domnevnega incidenta z NLP v Roswellu v Novi Mehiki, ki je bila objavljena v poročilu ameriškega letalstva 24. junija 1997.
FOTO: AP

Tri pike v trikotni formaciji

V enem od dokumentov je podrobno opisano zaslišanje FBI z osebo, identificirano kot pilot drona, ki je septembra 2023 poročal, da je na nebu videl linearni objekt s svetlobo, ki je bila dovolj močna, da je v njej videl proge. "Objekt je bil viden od pet do deset sekund, nato pa je svetloba ugasnila in je izginil," je dejal.

Drugi dokument je fotografija Nase iz misije Apollo 17 iz leta 1972, na kateri so vidne tri pike v trikotni formaciji. Pentagon v spremnem opisu navaja, da ni soglasja o naravi te anomalije, vendar pa nova, predhodna analiza kaže, da bi lahko šlo za fizični objekt.

Neznani objekti nad zahodom ZDA septembra 2025. Fotografijo je objavilo ameriško obrambno ministrstvo.
FOTO: Profimedia

Ustanovili tudi urad za razvrščanje gradiva

Trump objavo dokumentacije o NLP napoveduje že od svojega prvega mandata in nekaj objav je doslej že dovolil, čeprav objavljeno ni prineslo nič novega. Pentagon že več let dela na objavi, kongres pa je leta 2022 ustanovil urad za razvrščanje gradiva. V svojem prvem poročilu iz leta 2024 je kongres razkril več sto novih primerov pojavov NLP, vendar ni nobenih dokazov, da bi šlo za bitja izven Zemlje.

Do objav dokumentov o NLP niso kritični le demokrati, ampak celo nekdanja zvesta pripadnica Trumpovega gibanja Maga Marjorie Taylor Greene, ki je znana po trditvi, da Judi iz vesolja z laserji vplivajo na ljudi na Zemlji.

Nekdanja kongresnica iz Georgie, ki se je s Trumpom razšla zaradi oviranja objav informacij o Jeffreyju Epsteinu, je na omrežju X objavila, da gre za propagando odvračanja pozornosti.

"Resnično mi ni mar za to. Zelo sem naveličana propagande, medtem ko vodijo vojne v tujini, pustijo, da posiljevalci in pedofili prosto hodijo po svetu, in uničujejo vrednost našega dolarja," je zapisala in zatrdila, da je to ne bo zanimalo, dokler ji ne predstavijo živih vesoljcev ali priznajo, za kaj gre v resnici.

NLP Pentagon ZDA Nasa neznani leteči predmeti

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enapi
08. 05. 2026 19.38
Tri pike v trikotni formaciji… Da so v ravni črti ja najmanjša verjetnost.
Odgovori
0 0
tali?ni tom
08. 05. 2026 19.38
počasi se klobčič odvija! upam da dočakam live prihod!
Odgovori
0 0
amedeo
08. 05. 2026 19.36
Bombastične novice za omejene in naivne trumpove podpornike...predvsem pa odvračanje od katastrofalnega stanja in popolnim neuspehom ameriške vojne z Iranom.
Odgovori
+3
3 0
JackRussell
08. 05. 2026 19.22
Zanimivo da se NLP pojavljajo le na območju ZDA, da jih noben observatorij ni v vseh letih zaznal. Še ena ameriška bučka za zavajanje ovc da preusmerijo pozornost z nafte in politike.
Odgovori
+0
2 2
KaiC
08. 05. 2026 19.24
NLPji se ne pojavljajo le na območju ZDA... Marsikatera vlada ima javno objavljene vsa videnja na uradni .gov strani... Samo o tem se ne govori toliko, ker marsikdo noče o tem nič slišat.
Odgovori
+2
3 1
Yon Dan
08. 05. 2026 19.19
Kmalu se bo izvedelo, za kako neumne so nas imeli. Že na zemlji je za ledom, antarktiko polno skritih celin, zato je nedostopna. Popolnoma vse kar vemo, je laž. Od zgodovine, do tega kako izgleda zemlja. Čas razkritij prihaja, to so drobtinice.
Odgovori
-3
1 4
KaiC
08. 05. 2026 19.25
dajte no.. s temi teorijami o ravni zemlji ste pa čisto mimo...
Odgovori
+1
1 0
Claus
08. 05. 2026 19.15
to mu moram pa čestitat
Odgovori
+0
2 2
brusilec
08. 05. 2026 19.08
samo da se ne objavi vseh datotek brez izbrisanega Trumplna... :D noro :D
Odgovori
+2
4 2
lolekbrezbolek
08. 05. 2026 19.04
#tudimismovesoljci lol
Odgovori
+3
4 1
FIRBCA
08. 05. 2026 18.56
sedaj ne vem vec kdo je no..r ti ko to objavlajo al yenkiji resnicno imajo vse za nor..e.. Isti scenari kod ko je bila jedrska scena na tapeti leta 1960 do 1970 vesolci jedrsko oborozvanje strasenje. Kaj si te ne znajo kaj drugega spomnit. Al mislijo da so ze vsi v grobo iz dobe 1970. Ni besed.
Odgovori
+4
5 1
Veščec
08. 05. 2026 18.53
👽👽👽
Odgovori
+3
3 0
Rookoko
08. 05. 2026 18.50
Vesoljcke smo napovedali ze nekaj casa nazaj…
Odgovori
+2
6 4
Geniusslo
08. 05. 2026 18.50
Najbolj žalostno je, da veliko ljudi tudi svojega soseda ne pozna - kot, da bi bil vesoljec....
Odgovori
+5
6 1
Pig Brother
08. 05. 2026 18.40
zadeve so jasne, v vesolju nismo sami, kaj je tle za filozofirat
Odgovori
+7
12 5
boslo
08. 05. 2026 19.06
Gor so tud filozofi?
Odgovori
+1
2 1
brusilec
08. 05. 2026 19.09
jasno da nismo sami, ampak izlet med planeti traja tisočletja..
Odgovori
+3
3 0
brusilec
08. 05. 2026 19.10
tisočletja, kjer v našem merilu je čistomožno, da ljudi že čez 5 let ne bo več... samo en oranžni pritisne razočaran na tipke in izbris, reset planeta se začne
Odgovori
+2
2 0
Podlesničar
08. 05. 2026 19.13
"izlet med planeti traja tisočletja" , do je 6m.
Odgovori
+0
1 1
CyberWorm00000
08. 05. 2026 19.23
razdalje so res ogromne sam mormo upoštewat teorijo relatiwnosti časa in prostora : ))) hitrejš se giblješ počasnejš ti čas teče : )) pri swetlobni hitrosti se pa čas ustawi : )) se prau popotniki lohka potujejo neskončno dolgo časa in se ne postarajo itd : ))
Odgovori
0 0
CyberWorm00000
08. 05. 2026 19.27
problem je masa ki pri swetlobni hitrosti naraste w neskončnost in rabiš neskončne količine energije itd : )) einstainowa teorija relatiwnosti : ))
Odgovori
+1
1 0
KaiC
08. 05. 2026 19.27
brusilec, med planeti traja bistveno manj - med galaksijami mogoče - pa še to samo z našo tehnologijo. Če hodiš in plavaš okoli Zemlje boš tudi rabil bistveno več časa, kot če greš z najhitrejšim avionom, a ne? :)
0 0
0 0
CyberWorm00000
08. 05. 2026 19.36
astronawti ki krožijo okol zemlje so tut mlajši od nas za 6-10 sekund se mi zdi ker jim čas počasnejš teče itd : )) einstainowo teorijo relatiwnosti so pa dokazal z elektronskimi pospešewalniki : )))
Odgovori
0 0
CyberWorm00000
08. 05. 2026 19.40
srednješolska fizika je to drgač : )))
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
08. 05. 2026 18.38
Kere bučke 😂😂
Odgovori
+1
4 3
