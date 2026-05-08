Pentagon objavil dokumente o NLP-jih

V objavi na omrežju X Pentagon navaja, da so pretekle vlade poskušale diskreditirati ali odvrniti pozornost ameriške javnosti od NLP, predsednik Trump pa se osredotoča na zagotavljanje čim večje preglednosti. Sporočilo navaja, da se bodo sproti postopoma objavljali še drugi dokumenti. Poleg Pentagona pri tem prizadevanju sodelujejo tudi Bela hiša, urad nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti, ministrstvo za energijo, vesoljska agencija Nasa in zvezna policija FBI. Vlada je odprla novo spletno stran, na kateri so objavljeni dokumenti o NLP, med njimi stare fotografije iz časov hladne vojne. Prva objava vključuje 162 datotek, kot so stari telegrami zunanjega ministrstva, dokumenti FBI in prepisi Nase o poletih v vesolje s posadko, poroča televizija ABC.

Fotografija domnevnega incidenta z NLP v Roswellu v Novi Mehiki, ki je bila objavljena v poročilu ameriškega letalstva 24. junija 1997. FOTO: AP

Tri pike v trikotni formaciji

V enem od dokumentov je podrobno opisano zaslišanje FBI z osebo, identificirano kot pilot drona, ki je septembra 2023 poročal, da je na nebu videl linearni objekt s svetlobo, ki je bila dovolj močna, da je v njej videl proge. "Objekt je bil viden od pet do deset sekund, nato pa je svetloba ugasnila in je izginil," je dejal. Drugi dokument je fotografija Nase iz misije Apollo 17 iz leta 1972, na kateri so vidne tri pike v trikotni formaciji. Pentagon v spremnem opisu navaja, da ni soglasja o naravi te anomalije, vendar pa nova, predhodna analiza kaže, da bi lahko šlo za fizični objekt.

Neznani objekti nad zahodom ZDA septembra 2025. Fotografijo je objavilo ameriško obrambno ministrstvo. FOTO: Profimedia

Ustanovili tudi urad za razvrščanje gradiva