Ne le tisti, ki verjamejo v vesoljce, ampak tudi številni drugi so z velikim pričakovanjem spremljali petkovo objavo prvega poročila ameriške vlade o "neidentificiranih nebesnih fenomenih". A tudi po objavi poročila, ki ga je na devetih straneh spisal Pentagon, številna vprašanja ostajajo brez odgovora.

V poročilu vlada oziroma obveščevalci namreč niso ponudili odgovora na to, kaj v resnici stoji za več kot 140 nenavadnimi nebesnimi pojavi, ki so jih zabeležili v zadnjih dveh desetletjih. Nikakršnega dokaza namreč ni, da bi lahko za njimi stala tajna napredna tehnologija držav, kot sta Kitajska in Rusija, ali morda celo zunajzemeljska bitja, a po drugi strani vsega tega tudi ni mogoče izključiti, so zapisali avtorji poročila, sodelavci Pentagona in tajnih obveščevalnih služb.

icon-expand Pentagon objavil težko pričakovane dokumente o neznanih letečih predmetih FOTO: AP

Od skupno 144 nenavadnih fenomenov jim je uspelo pojasniti enega samega, in sicer naj bi šlo za balon, iz katerega je uhajal zrak. Vsi ostali za zdaj ostajajo nepojasnjeni. 18 primerov poleg tega posebej izstopa zaradi "nenavadne smeri gibanja ali lastnosti leta" – na primer lebdenja na mestu kljub močnemu vetru ali premikanja z ekstremno hitrostjo. Poglavitna ovira oziroma težava pri preiskavah naj bi bili nezadostni podatki. Poročilo sicer obenem izpostavlja, da predstavljajo ti fenomeni varnostno tveganje za zračni promet in morda tudi nacionalno varnostno grožnjo, zato je treba izdelati načrt, kako bi jih bilo mogoče bolje raziskati in razumeti.

Kot še dodaja dpa, so v ZDA objavo poročila pričakovali z veliko napetostjo. To so še dodatno podžgale izjave nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame, ki je po televiziji povedal, da "obstajajo slikovni material in posnetki predmetov na nebu, za katere ne vemo točno, kaj so. Ne moremo pojasniti, kako se premikajo, njihove smeri leta – kratko malo nimajo nobenega preprosto razložljivega vzorca."

Poročilo je Pentagon v skladu s svojo zakonsko obveznostjo v petek predal ameriškemu kongresu. Celotno poročilo je sicer obsežnejše od devetih strani, ki so bile ob tem objavljene. Gre le za predhodno oceno, a vendarle je to doslej sploh prvo uradno priznanje ameriške vlade o obstoju neznanih letečih predmetov oziroma nebesnih pojavov, ki so jih med drugimi opazili ameriški vojaški piloti in katerih izvora ne znajo pojasniti oziroma ne morejo izključiti možnosti, da gre za vesoljska plovila.