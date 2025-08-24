Svetli način
Tujina

Pentagon odpustil vodjo obveščevalne agencije

Washington, 24. 08. 2025 08.01 | Posodobljeno pred 7 minutami

Avtor
U.Z. , STA
Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je odpustil vodjo obrambne obveščevalne agencije Dia Jefferyja Krusa in dva visoka uradnika, so sporočili ameriški uradniki. Pentagon razloga ni podal, odpuščanja pa sledijo poročilu agencije o vplivu ameriških napadov na Iran, do katerega je bila kritična Bela hiša, poroča britanski BBC.

ZDA so se z napadi na iranske jedrske objekte vključile v vojno, ki jo je 13. junija proti Iranu sprožil Izrael. V konfliktu je bilo po podatkih iranskih oblasti ubitih približno tisoč ljudi, po 12 dneh pa je Washington naznanil prekinitev ognja.

Pentagon FOTO: Shutterstock

V poročilu Die Jefferyja Krusa, o katerem so poročali ameriški mediji, je pisalo, da so ameriški napadi na jedrske objekte v Iranu le za nekaj mesecev upočasnili iranski jedrski program. Bela hiša je poročilo agencije nemudoma označila za napačno. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč večkrat zatrdil, da so bili iranski jedrski objekti v ameriških napadih popolnoma uničeni.

Sixten Malmerfelt
24. 08. 2025 08.12
+1
Ste pričakovali, da bo drugače!
Sixten Malmerfelt
24. 08. 2025 08.11
+1
kdor da izjavo proti Kralju Trumplju, je takoj odpuščen! kot v njegovem Vajencu!
