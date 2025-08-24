Pentagon odpustil vodjo obveščevalne agencije

ZDA so se z napadi na iranske jedrske objekte vključile v vojno, ki jo je 13. junija proti Iranu sprožil Izrael. V konfliktu je bilo po podatkih iranskih oblasti ubitih približno tisoč ljudi, po 12 dneh pa je Washington naznanil prekinitev ognja.
V poročilu Die Jefferyja Krusa, o katerem so poročali ameriški mediji, je pisalo, da so ameriški napadi na jedrske objekte v Iranu le za nekaj mesecev upočasnili iranski jedrski program. Bela hiša je poročilo agencije nemudoma označila za napačno. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč večkrat zatrdil, da so bili iranski jedrski objekti v ameriških napadih popolnoma uničeni.
