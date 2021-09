Pentagon priznal: V napadu z dronom ubitih 10 civilistov in niti en skrajnež

"Ameriške vojaške sile so danes izvedle samoobrambni zračni napad (...) na vozilo v Kabulu, s čimer so odpravile neposredno grožnjo lokalne skupine Islamske države." "Prepričani smo, da smo zadeli cilj, ki smo ga želeli." "Po prvih poročilih ni bilo civilnih žrtev." "Sekundarne eksplozije na vozilu pokazale na prisotnost znatne količine eksplozivnega materiala", so konec avgusta trdili v ameriškem poveljstvu. Danes pa ...

"Napad je bil tragična napaka," je na tiskovni konferenci v Pentagonu dejal general mornarice Frank McKenzie, vodja ameriškega centralnega poveljstva. McKenzie se je za napako opravičil in dejal, da ZDA razmišljajo o plačilu odškodnine družini žrtev. Dejal je, da je bila odločitev, da napadejo belo limuzino Toyota Corolla, potem ko so ji sledil več ur, sprejeta v "resnem prepričanju", da predstavlja neposredno grožnjo ameriškim silam, ki so varovale letališče v Kabulu. Po njegovem mnenju je imel avto v prtljažniku eksploziv.