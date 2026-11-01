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Pentagon razkril vrtoglave stroške vojne z Iranom

Washington, 01. 11. 2026 13.16 pred 33 minutami 4 min branja 13

Avtor:
N.V.
Letalonosilka USS Abraham Lincoln

Pentagon je ameriške kongresnike obvestil, da je vojna proti Iranu ameriške davkoplačevalce doslej stala najmanj 47,1 milijarde dolarjev (42,2 milijarde evrov). Ocena Pentagona sicer ne vključuje stroškov, ki jih bo Washington moral nameniti popravilu poškodovanih vojaških oporišč na Bližnjem vzhodu, prav tako ne upošteva stroškov goriva, potrebnega za delovanje ladij in letal, uporabljenih v vojni.

Ocena, ki je bila razkrita prejšnji teden, prihaja le nekaj dni pred vmesnimi volitvami 3. novembra, na katerih bo odločeno, ali bo republikanska stranka ameriškega predsednika Donalda Trumpa tudi v prihodnjih dveh letih ohranila nadzor nad kongresom.

Vojna na Bližnjem vzhodu med Američani ni najbolj priljubljena, zdaj ko so razkriti še podatki, koliko jih je ta vojna stala, pa bo najbrž nezadovoljstvo še večje.

Po podatkih ameriškega osrednjega poveljstva (CENTCOM) je na Bližnjem vzhodu nameščenih več kot 50.000 ameriških vojakov. Ti so razporejeni v velikih stalnih vojaških oporiščih in manjših prednjih oporiščih po vsej regiji, poroča Al Jazeera.

Ameriška vojska
Ameriška vojska
FOTO: AP

Uradniki so za časnik The Times povedali, da je Pentagon za nadomestitev poškodovanih letal in streliva porabil 6,1 milijarde dolarjev (5,48 milijarde evrov), za prevoz in podporo specialnim enotam v regiji 645 milijonov dolarjev (580 milijonov evrov), za "interno zdravstveno oskrbo" ameriških vojakov pa 24,5 milijona dolarjev (22 milijonov evrov).

Predstavnik kongresa je dodal, da je ameriško poveljstvo za transport porabilo še 92,2 milijona dolarjev (82,9 milijona evrov) za premestitev opreme, ameriško kibernetsko poveljstvo pa 14 milijonov dolarjev (12,6 milijona evrov) za "operacije kibernetske podpore".

Pentagon je javno potrdil smrt 18 pripadnikov ameriških oboroženih sil v vojni, vendar je časnik The Washington Post navedel izjave šestih neimenovanih ameriških uradnikov, po katerih je dejansko število smrtnih žrtev najmanj 22. Po podatkih uradne baze Pentagona za analizo vojaških žrtev (DCAS) je bilo v vojni z Iranom ranjenih 865 pripadnikov ameriških oboroženih sil.

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"Trump in njegov ego sta nas pahnila v vojno"

Po poročanju časnika USA Today z 19. oktobra je pet senatorjev iz Demokratske stranke pisalo admiralu Bradu Cooperju, vodji ameriškega osrednjega poveljstva, in zahtevalo, naj Pentagon razkrije dejanske stroške vojne. V pismu so zapisali, da so "nenehna prizadevanja Trumpove administracije, da bi prikrila dejanske stroške te vojne, nezaslišana in nesprejemljiva".

Trump se na najnovejšo oceno Pentagona še ni odzval.

Vodja demokratske manjšine v ameriškem senatu Chuck Schumer iz zvezne države New York je po objavi najnovejšega poročila Pentagona na družbenem omrežju X zapisal: "Ameriške družine že osem mesecev občutijo hudo breme stroškov Trumpove katastrofalne vojne v Iranu."

"Trump in njegov ego sta nas pahnila v to vojno brez načrta, brez pooblastil in brez strategije za izhod," je dodal.

Dlje kot vojna traja, višji so stroški

Ocene stroškov vojne proti Iranu za ZDA so se med njenim trajanjem vztrajno povečevale. Najnovejša ocena Pentagona je višja od 38 milijard dolarjev (34,2 milijarde evrov), kolikor je septembra napovedal Kongresni urad za proračun (CBO).

Presega tudi oceno v višini 37,5 milijarde dolarjev (33,7 milijarde evrov), ki jo je julija letos predstavil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Hegseth je ta znesek potrdil na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva in dodal, da ocena vključuje tudi nekatere operativne stroške ter stroške vzdrževanja do konca septembra.

Hegsethova julijska ocena je bila že za približno osem milijard dolarjev višja od prejšnjega zneska, ki ga je Trumpova administracija objavila maja – 29 milijard dolarjev (26,1 milijarde evrov).

Ameriška vojska nad Iranom, kjer blokirajo pristanišča
Ameriška vojska nad Iranom, kjer blokirajo pristanišča
FOTO: Profimedia

Še pred majsko oceno je konec aprila nadzornik proračuna Pentagona Jules Hurst ocenil, da bo vojna stala 25 milijard dolarjev (22,5 milijarde evrov).

Medtem ko se vojna preveša v deveti mesec, mirovnega dogovora pa ni na vidiku, je CBO prejšnji mesec sporočil, da bi lahko vojna z Iranom ZDA stala od dve do tri milijarde dolarjev na mesec, dokler se bo nadaljevala.

Generalni inšpektor Pentagona je prejšnji mesec opozoril tudi, da se ameriške enote zaradi nadaljevanja vojne soočajo s "strateškim pomanjkanjem zalog".

Trumpova administracija sicer zanika, da bi jim zmanjkovalo orožja. "Strahopetci in izdajalci bi radi trdili, da ZDA primanjkuje streliva, vendar to ni res. Imamo več streliva, kot bi si ga sploh lahko predstavljali uporabiti. Poleg tega ga proizvajamo v količinah, kakršnih še nikoli doslej nismo dosegli," je Trump septembra dejal na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku.

Trump je večkrat izjavil tudi, da se bo vojna z Iranom končala, ko bo sam tako želel.

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KOMENTARJI13

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patogen
01. 11. 2026 13.50
ZDA so v vseh vojnah imele vrtoglave stroške, pa malo žrtev. Nasprotniki pa relativno majhne stroške pa milijone žrtev. Stvar percepcije, kaj bolj ceniš.
Odgovori
0 0
Vselepo
01. 11. 2026 13.49
Namesto, tako levi kot desni so krivi vsedli skupa iztrzili kaj se da sedaj naredit ne levi nagajajo desnim, desni pa v obratni smeri, kam to pelje.....
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+1
1 0
Vselepo
01. 11. 2026 13.47
Minimalna bruto plača na Hrvaškem bo od 1. januarja 2027 znašala 1130 evrov, je na seji vlade napovedal premier Andrej Plenković. To je 80 evrov oziroma 7,6 odstotka več kot letos, ko minimalna bruto plača znaša 1050 evrov, piše portal SEEbiz.»Po opravljenih posvetovanjih smo se odločili, da bo minimalna plača znašala 1130 evrov, kar je 80 evrov več kot letos. Gre za 7,6-odstotno zvišanje na letni ravni,« je dejal Plenković. Hrvaška vlada bo nov znesek določila z uredbo. Kaj pa to, a Slovenija je tega zmozna, na Hrvaskem pokojnine gor, place gor, v Sloveniji pa je zadolzenost do stropa, za kar se lahko zahvalimo Golobnjaku z ekipo, kako naprej.....
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+2
2 0
Crazy_Horse
01. 11. 2026 13.41
Pentagon razkril vrtoglave stroške vojne !!!!! kdaj bo eu rzkrila vrtoglave stroške vojne
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+7
7 0
Ferdo76
01. 11. 2026 13.40
Torej 3x več
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+2
2 0
Hind Rami Iyad Rajab
01. 11. 2026 13.38
to je ta desna trump kriminalna koruptivna zločinska banda ki jo pri nas na vse pretege podpira bivši komunist lažnivi janša in njegovi služabnik...Še ena cvetka ker je janšev idol trump krulil da usa nima žrtev...kratka dejstva...za "interno zdravstveno oskrbo" ameriških vojakov misija Bližnji vzhod pa 24,5 milijona dolarjev (22 milijonov evrov)...in to V nekaj mesecih..
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-2
2 4
mm n
01. 11. 2026 13.35
To je drobis za njih , ne pumpat , itak je EU 40 let za USA, tehnolosko in financno, zal nasa ljuba slovenija ja iz 50 let dodelala se kaksno desetico, sploh v zadnji vladi, kaksna stranka nas sploh lahko popelje nazaj v napredek za avtohtone slovence, ne pa sam sociale furat. Bog pomagaj🙏
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+1
4 3
Celjan78
01. 11. 2026 13.33
Če bi fasali ukrepe kot Rusija, bi šele videli ceno vojne!
Odgovori
+1
1 0
Rookoko
01. 11. 2026 13.31
Sedaj naj ZDA izstavijo račun še ostale države sveta, ki jih je vojna prizadela tako ali drugače!!!
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+4
5 1
cefre
01. 11. 2026 13.45
Nikakor izstavijo- norost, plačajo naj škodo vsem katerim so jo povzročili! Zneski bodo nekaj kratnik objavljenega!
Odgovori
0 0
Emyy
01. 11. 2026 13.26
Drobis
Odgovori
-1
3 4
Janez Jazbinšek
01. 11. 2026 13.20
Že tko so dolžni, ampak zdaj bodo pa bankrotiral...
Odgovori
+0
4 4
kakorkoliže
01. 11. 2026 13.26
Ne bodo, ker printajo svoj denar.
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+4
5 1
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