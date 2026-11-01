Pentagon razkril vrtoglave stroške vojne z Iranom

Ocena, ki je bila razkrita prejšnji teden, prihaja le nekaj dni pred vmesnimi volitvami 3. novembra, na katerih bo odločeno, ali bo republikanska stranka ameriškega predsednika Donalda Trumpa tudi v prihodnjih dveh letih ohranila nadzor nad kongresom. Vojna na Bližnjem vzhodu med Američani ni najbolj priljubljena, zdaj ko so razkriti še podatki, koliko jih je ta vojna stala, pa bo najbrž nezadovoljstvo še večje. Po podatkih ameriškega osrednjega poveljstva (CENTCOM) je na Bližnjem vzhodu nameščenih več kot 50.000 ameriških vojakov. Ti so razporejeni v velikih stalnih vojaških oporiščih in manjših prednjih oporiščih po vsej regiji, poroča Al Jazeera.

Ameriška vojska FOTO: AP

Uradniki so za časnik The Times povedali, da je Pentagon za nadomestitev poškodovanih letal in streliva porabil 6,1 milijarde dolarjev (5,48 milijarde evrov), za prevoz in podporo specialnim enotam v regiji 645 milijonov dolarjev (580 milijonov evrov), za "interno zdravstveno oskrbo" ameriških vojakov pa 24,5 milijona dolarjev (22 milijonov evrov). Predstavnik kongresa je dodal, da je ameriško poveljstvo za transport porabilo še 92,2 milijona dolarjev (82,9 milijona evrov) za premestitev opreme, ameriško kibernetsko poveljstvo pa 14 milijonov dolarjev (12,6 milijona evrov) za "operacije kibernetske podpore". Pentagon je javno potrdil smrt 18 pripadnikov ameriških oboroženih sil v vojni, vendar je časnik The Washington Post navedel izjave šestih neimenovanih ameriških uradnikov, po katerih je dejansko število smrtnih žrtev najmanj 22. Po podatkih uradne baze Pentagona za analizo vojaških žrtev (DCAS) je bilo v vojni z Iranom ranjenih 865 pripadnikov ameriških oboroženih sil.

"Trump in njegov ego sta nas pahnila v vojno"

Po poročanju časnika USA Today z 19. oktobra je pet senatorjev iz Demokratske stranke pisalo admiralu Bradu Cooperju, vodji ameriškega osrednjega poveljstva, in zahtevalo, naj Pentagon razkrije dejanske stroške vojne. V pismu so zapisali, da so "nenehna prizadevanja Trumpove administracije, da bi prikrila dejanske stroške te vojne, nezaslišana in nesprejemljiva". Trump se na najnovejšo oceno Pentagona še ni odzval. Vodja demokratske manjšine v ameriškem senatu Chuck Schumer iz zvezne države New York je po objavi najnovejšega poročila Pentagona na družbenem omrežju X zapisal: "Ameriške družine že osem mesecev občutijo hudo breme stroškov Trumpove katastrofalne vojne v Iranu." "Trump in njegov ego sta nas pahnila v to vojno brez načrta, brez pooblastil in brez strategije za izhod," je dodal.

Dlje kot vojna traja, višji so stroški

Ocene stroškov vojne proti Iranu za ZDA so se med njenim trajanjem vztrajno povečevale. Najnovejša ocena Pentagona je višja od 38 milijard dolarjev (34,2 milijarde evrov), kolikor je septembra napovedal Kongresni urad za proračun (CBO). Presega tudi oceno v višini 37,5 milijarde dolarjev (33,7 milijarde evrov), ki jo je julija letos predstavil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Hegseth je ta znesek potrdil na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva in dodal, da ocena vključuje tudi nekatere operativne stroške ter stroške vzdrževanja do konca septembra. Hegsethova julijska ocena je bila že za približno osem milijard dolarjev višja od prejšnjega zneska, ki ga je Trumpova administracija objavila maja – 29 milijard dolarjev (26,1 milijarde evrov).

Ameriška vojska nad Iranom, kjer blokirajo pristanišča FOTO: Profimedia