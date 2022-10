Pentagon razmišlja, kako bi financirali Muskove satelite v Ukrajini

Do razprave je prišlo po tem, ko je CNN poročal, da je SpaceX prejšnji mesec opozoril Pentagon, da ne bo več zmogel financirati satelitskih terminalov in komunikacijskih storitev. Musk, najbogatejši človek na svetu in izvršni direktor podjetja Tesla Inc, je nedavno dejal, da SpaceX porabi skoraj 20 milijonov dolarjev (20,3 milijona evrov) na mesec za vzdrževanje satelitskih storitev v Ukrajini in da je podjetje porabilo približno 80 milijonov dolarjev (80,3 milijona evrov) da bi omogočilo in podprlo Starlinku.

"Če smo natančni, v Ukrajino je bilo poslanih 25.300 terminalov, trenutno pa le 10.630 plačuje storitve," je še tvitnil Musk.

Ministrstvo za obrambo je v petek sporočilo, da se s podjetjem SpaceX še naprej pogovarjajo o nadaljnjih ukrepih ter da preučujejo tudi druge možnosti za komercialne satelitske komunikacije. Za dosego dogovora o ohranitvi delovanja družbe Starlink si prizadeva tudi Ukrajina, je sporočil en izmed ukrajinskih diplomatov.