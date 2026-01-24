Pentagon v novi strategiji zaveznikom priporoča, naj poskrbijo zase

Dokument na 34 straneh, ki je prvi tak od leta 2022, kritizira zaveznike in partnerje v Evropi in Aziji, češ da so se doslej preveč zanašali na ZDA. Poziva jih, naj spremenijo pristop ter prevzamejo večji del bremen za lastno varnost, poroča televizija NBC.

V uvodu dokumenta je zapisano, da so ameriške vlade doslej zanemarjale Američane in njihove interese, v prihodnje pa bo Pentagon bo zagotavljal možnosti za vojaški in komercialni dostop ZDA do ključnih območij, kot sta Panamski prekop in Grenlandija.

Glede Evrope Pentagon ocenjuje, da bo Rusija v bližnji prihodnosti ostala vztrajna, a obvladljiva grožnja za vzhodne članice Nata. Poudarja, da so evropske zaveznice v Natu veliko močnejše in zato v izjemno ugodnem položaju, da prevzamejo glavno odgovornost za konvencionalno obrambo Evrope.

Vendar pa dokument ne napoveduje, da bodo ZDA Evropo pustile na cedilu, temveč napoveduje, da bodo igrale ključno vlogo v Natu tudi ob prilagajanju razporeditve ameriških sil in dejavnosti na evropskem območju za osredotočanje na prednostne naloge bliže ZDA.