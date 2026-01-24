Naslovnica
Tujina

Pentagon v novi strategiji zaveznikom priporoča, naj poskrbijo zase

Washington, 24. 01. 2026 08.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S. STA
Pentagon

Ameriško ministrstvo za obrambo je objavilo novo strategijo nacionalne varnosti, v kateri zaveznike poziva, naj prevzamejo večji nadzor nad lastno varnostjo. V strategiji piše, da se vlada predsednika Donalda Trumpa osredotoča na prevlado na zahodni polobli ter na varnost in interese ZDA.

Dokument na 34 straneh, ki je prvi tak od leta 2022, kritizira zaveznike in partnerje v Evropi in Aziji, češ da so se doslej preveč zanašali na ZDA. Poziva jih, naj spremenijo pristop ter prevzamejo večji del bremen za lastno varnost, poroča televizija NBC.

V uvodu dokumenta je zapisano, da so ameriške vlade doslej zanemarjale Američane in njihove interese, v prihodnje pa bo Pentagon bo zagotavljal možnosti za vojaški in komercialni dostop ZDA do ključnih območij, kot sta Panamski prekop in Grenlandija.

Glede Evrope Pentagon ocenjuje, da bo Rusija v bližnji prihodnosti ostala vztrajna, a obvladljiva grožnja za vzhodne članice Nata. Poudarja, da so evropske zaveznice v Natu veliko močnejše in zato v izjemno ugodnem položaju, da prevzamejo glavno odgovornost za konvencionalno obrambo Evrope.

Vendar pa dokument ne napoveduje, da bodo ZDA Evropo pustile na cedilu, temveč napoveduje, da bodo igrale ključno vlogo v Natu tudi ob prilagajanju razporeditve ameriških sil in dejavnosti na evropskem območju za osredotočanje na prednostne naloge bliže ZDA.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Strategija zagotavlja, da bodo ZDA aktivno in neustrašno branile ameriške interese po vsej zahodni polobli, pri čemer posebej omenja dostop do Panamskega prekopa in Grenlandije.

Glede širše regije Azije in Tihega oceana dokument Kitajsko opredeljuje kot ustaljeno silo v indo-pacifiški regiji, ki jo je treba le odvračati od prevlade nad ZDA ali njenimi zavezniki. Cilj ni prevlada nad Kitajsko, sprememba režima ali boj za obstanek, ker si Trump prizadeva za stabilen mir, pošteno trgovino in spoštljive odnose s Pekingom, navaja dokument.

Zadnji podoben dokument, sprejet v času vlade demokrata Joeja Bidna leta 2022, se je v veliki meri osredotočal na izzive, ki jih predstavlja Kitajska s širjenjem svojega vpliva v regiji in po svetu.

Za razliko od Bidnovega dokumenta tokratni ne omenja izrecno jamstev Tajvanu, da ga bodo ZDA v primeru napada Kitajske branile. Južno Korejo dokument poziva, naj prevzame glavno odgovornost za odvračanje Severne Koreje s kritično, a bolj omejeno podporo ZDA.

Dokument za razliko od Bidnovega kot grožnje prav tako ne omenja podnebnih sprememb.

pentagon zda

