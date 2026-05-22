Tujina

Poročilo obveščevalca: Dve veliki krogli, ki sta se zasvetili. Ostali smo brez besed

Washington, 22. 05. 2026 17.04 pred 27 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
Fotografija iz videoposnetka, ki ga je objavil Pentagon z oznako 'Takojšnje pospeševanje sirskega UAP'.

Ameriško ministrstvo za obrambo je objavilo nov sveženj dokumentov o neznanih letečih predmetih. V njih je tudi poročilo obveščevalca o videnju nenavadnih krogel. V njem opisuje, kako je med letom ob svojem helikopterju zagledal "dve veliki krogli, ki sta se zasvetili". "Lovska letala so se pognala proti tem predmetom in jih skušala prepoznati, a jim ni uspelo. Iste krogle so takrat začele 'loviti' letala ... Po teh opažanjih smo ostali brez besed," dodaja.

Najnovejši sveženj dokumentov o neznanih letečih predmetih (NLP), ki ga je danes objavil Pentagon, vključuje več kot 50 videoposnetkov in drugih poročil, ki se nanašajo na 'neidentificirane anomalne pojave' – izraz, ki ga ameriška vlada uporablja za opis NLP-jev.

Med temi je tudi posnetek infrardečega senzorja ameriške obalne straže iz aprila 2024, ki prikazuje predmet, ki leti v bližini letala nad jugovzhodom ZDA.

Fotografija iz videoposnetka, ki ga je objavil Pentagon, na katerem je videti predmet, ki leti blizu letala nad jugovzhodom ZDA.
FOTO: Ameriško ministrstvo za obrambo

Drug videoposnetek z oznako Takojšnje pospeševanje sirske UAP je bil posnet z infrardečim senzorjem na ameriški vojaški platformi leta 2021 in naložen na tajno omrežje leta 2024, so ob tem sporočili iz Pentagona.

Fotografija iz videoposnetka, ki ga je objavil Pentagon z oznako 'Takojšnje pospeševanje sirskega UAP'.
FOTO: Ameriško ministrstvo za obrambo

Na enem od posnetkov, ki datira v leto 2020, je medtem nekakšna krogla, ki leti nad naseljem, nato pa poleti višje v nebo. Kraja nastanka posnetka Pentagon ne razkriva, naj bi pa šlo za območje pod ameriškim centralnim poveljstvom.

V dokumentih je tudi pisno poročilo visokega častnika ameriške obveščevalne službe iz lanskega leta, v katerem opisuje, kako je med misijo ob svojem helikopterju zagledal "dve veliki krogli, ki sta se zasvetili". Kot navaja, sta bili "oranžni z belim ali rumenim središčem in sta oddajali svetlobo v vse smeri". "Lovska letala so se nato pognala proti tem predmetom in jih skušala prepoznati, a jim ni uspelo," v poročilu razlaga častnik. "Iste krogle so takrat začele 'loviti' letala ... Po teh opažanjih smo ostali brez besed," dodaja.

Brez dokazov, a mnogih 'incidentov' ni moč razložiti

Po več preiskavah Pentagonov Urad za reševanje anomalij na vseh področjih (All-domain Anomaly Resolution Office – AARO) sicer ni našel še nobenih dokazov, da bi bil kateri koli od teh incidentov nezemeljske narave. Vojaški uradniki kljub temu priznavajo, da mnogi ostajajo 'nerešeni' in jih ni mogoče pojasniti, poroča ABC News.

Še ena serija tako imenovanih Dosjejev o NLP-jih je del postopne objave nekoč tajnega gradiva, ki jo je odredil ameriški predsednik Donald Trump. Pentagon je doslej po njegovih navodilih javno objavil več kot 200 datotek, povezanih z 'neidentificiranimi anomalnimi pojavi', ki so že dolgo predmet zanimanja javnosti.

"V prizadevanju za popolno in maksimalno preglednost sem imel čast naročiti svoji administraciji, naj identificira in posreduje vladne datoteke v zvezi z nezemeljskim in zunajzemeljskim življenjem, neidentificiranimi zračnimi pojavi in neidentificiranimi letečimi predmeti," je Trump ob tem zapisal v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social. "Medtem ko prejšnje administracije niso bile transparentne glede te teme, se lahko ljudje s temi novimi dokumenti in videoposnetki sami odločijo: 'KAJ ZA VRAGA SE DOGAJA?' Zabavajte se in uživajte!" je dodal.

Prvo serijo dokumentov različnih zveznih agencij je Pentagon objavil pred dvema tednoma. Nekateri izhajajo vse iz konca '40. let prejšnjega stoletja. Vsi dokumenti so objavljeni na posebni spletni strani, ki po besedah visokega predstavnika Pentagona beleži že več kot milijardo ogledov.

Pentagon NLP dokumenti

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delboy Trotter
22. 05. 2026 17.31
Baje je Werner Von Braun, bivši nacistični znanstvenik, ki je kasneje delal za NASA, povedal da bodo v prihodnosti zrežirali prihod vesoljcev in vse bo ena velika laž.
M_teoretik
22. 05. 2026 17.29
Zakaj se sploh sprašujejo o nezemeljskih bitjih, če se je pa Tramp z njimi slikal!?
