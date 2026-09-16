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Pepel iz Etne prizemljil letala glavnega letališča

Catania, 16. 09. 2026 08.39 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Zaprto letališče v Catanii na Siciliji

Zaradi vulkanskega pepela iz vulkana Etna so na enem najbolj prometnih italijanskih letališč znova začasno ustavili ves letalski promet. Pristojni potnikom svetujejo, naj stanje svojih letov redno preverjajo pri prevoznikih.

Mednarodno letališče v Cataniji na Siciliji je moralo prekiniti vse prihode in odhode letal, potem ko je povečana dejavnost Etne povzročila širjenje vulkanskega pepela. Gre že za drugo tovrstno prekinitev letalskega prometa v zadnjih mesecih.

Etna je najvišji in najbolj dejaven vulkan v Evropi, njeni izbruhi pa so razmeroma pogosti. Uprava letališča je sporočila, da bodo leti, ki so bili ustavljeni že v ponedeljek, predvidoma odpovedani oziroma prekinjeni do torka do 22. ure po lokalnem času, poroča BBC.

Povečana vulkanska aktivnost je opazovalnico INGV Etneo spodbudila k izdaji rdečega letalskega opozorila. Letališče v Cataniji, ki je po številu potnikov peto najbolj prometno v Italiji, je v izjavi na svoji spletni strani napovedalo dodatne informacije v prihodnjih urah.

Potnikom, ki nameravajo odpotovati iz Catanije, so svetovali, naj pred odhodom na letališče preverijo stanje svojih letov pri letalskih prevoznikih.

Zaprto letališče v Catanii na Siciliji
Zaprto letališče v Catanii na Siciliji
FOTO: Profimedia
Etna
Etna
FOTO: AP

Letališče, ki letno oskrbi približno 12 milijonov potnikov, je bilo zaradi vulkanske dejavnosti zaprto že skoraj teden dni v vrhuncu poletne turistične sezone prejšnji mesec. Zaradi bližine Etne se v Italiji znova pojavljajo pozivi k širitvi drugih letalskih zmogljivosti na Siciliji. Vulkan, ki se dviga 3324 metrov nad morjem, leži približno 40 kilometrov od letališča.

Kljub motnjam v letalskem prometu je avgustovski izbruh privabil številne obiskovalce, ki so si prišli ogledat tokove lave. Etno vsako leto obišče približno 1,5 milijona ljudi.

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