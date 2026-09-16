Pepel iz Etne prizemljil letala glavnega letališča

Mednarodno letališče v Cataniji na Siciliji je moralo prekiniti vse prihode in odhode letal, potem ko je povečana dejavnost Etne povzročila širjenje vulkanskega pepela. Gre že za drugo tovrstno prekinitev letalskega prometa v zadnjih mesecih.

Etna je najvišji in najbolj dejaven vulkan v Evropi, njeni izbruhi pa so razmeroma pogosti. Uprava letališča je sporočila, da bodo leti, ki so bili ustavljeni že v ponedeljek, predvidoma odpovedani oziroma prekinjeni do torka do 22. ure po lokalnem času, poroča BBC.

Povečana vulkanska aktivnost je opazovalnico INGV Etneo spodbudila k izdaji rdečega letalskega opozorila. Letališče v Cataniji, ki je po številu potnikov peto najbolj prometno v Italiji, je v izjavi na svoji spletni strani napovedalo dodatne informacije v prihodnjih urah.

Potnikom, ki nameravajo odpotovati iz Catanije, so svetovali, naj pred odhodom na letališče preverijo stanje svojih letov pri letalskih prevoznikih.