Pepi se je po petih tednih čudežno zbudil iz kome, zdaj ga je umoril lovec

Hans Hartl, Pepijev brat in sosed, je ob izgubi videti umirjen, a to je le krinka, piše časnik. "Poskušam se zamotiti z delom, saj mi vse skupaj ves čas odmeva v glavi," pripoveduje, medtem ko se ukvarja z mazanjem delov v svoji garaži.

Nad Höllingom pri Arnreitu, le nekaj kilometrov stran od mesta, kjer je bil umorjen tudi župan Kirchberga ob Donavi, Franz Hofer, medtem kroži policijski dron. Na kraju zločina so še vedno prisotni forenziki.

Za lokalne prebivalce, ki so Pepija poznali kot policista, učitelja varne vožnje in preiskovalca požarov, pa je to čas žalovanja.

"Pepi je bil vedno vesel in že kot otrok rad ušpičil kakšno neumnost," se brata spominja Hans.

Dogajanje je še toliko bolj neverjetno, ker je Pepi že pred kratkim skoraj umrl. Po srčnem napadu je bil kar pet tednov v komi. Zdravniki so družino že pripravljali na možnost, da bo potreben dolgotrajne oskrbe, če sploh preživi. Ko je Pepi nepričakovano okreval, so bili zato vsi osupli.

In veseli, da ga izkušnja ni oropala smisla za humor. Ko ga je medicinska sestra vprašala, kaj želi piti, se je pošalil, da pivo.

Po bivanju v bolnišnici je Pepi nadaljeval rehabilitacijo, nato pa se je pred nekaj tedni vrnil domov, kjer so ga družina in prijatelji sprejeli s praznovanjem.

Ni pa nameraval brezdelno posedati križem rok. Čeprav je svojo pozicijo pri lovcih že predal, je kljub upokojitvi želel rešiti še en star spor z Rolandom Drexlerjem, s katerim sta se dolgo prepirala glede lovskih praks. Ta prepir ga je na koncu stal življenja.

V ponedeljek je bil Pepi doma sam, žena je bila v službi, vnuki pa so bili na počitnicah. Okoli 8.45 zjutraj se je pred njegovo hišo ustavil umazan VW Caddy, iz katerega je izstopil Drexler. Dvanajstletni vnuk Pepijevega brata Hansa je opazil avto in se čudil, zakaj je po treh minutah tako hitro odpeljal. Tistega jutra nihče ni slišal strela, saj je Drexler bodisi skozi garažo bodisi skozi odklenjena vhodna vrata vstopil v hišo, se povzpel v prvo nadstropje in Pepija, ki je igral na harmoniko, z enim strelom ubil.