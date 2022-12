Peru je zaradi protestov v državi razglasil izredne razmere

Levičar Pedro Castillo je skušal prejšnji teden razpustiti parlament, ki je poln njegovih desnih političnih nasprotnikov, vendar pa je kongres potem odstavil njega, vojska in policija pa se nista postavila na njegovo stran. Po aretaciji je bilo uvodoma mirno, nato pa so se njegovi podporniki po državi zbudili in sprožili nemire.

Castillu so podaljšali pripor za nadaljnjih 48 ur. Obtožujejo ga upora proti državi in zarote. Zaradi tega je obrambni minister Albert Otarola uvedel izredne razmere, saj je odločitev o podaljšanju pripora še dodatno podžgala protestnike.

Otarola je dejal, da izredne razmere pomenijo ukinitev pravice do gibanja in zborovanja, lahko pa čez noč uvedejo tudi policijsko uro.