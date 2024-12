Peru: najemali ženske za seks s poslanci v zameno za glasove?

Državno tožilstvo je nato sprožilo preiskavo proti njenemu nekdanjemu šefu, nekdanjemu glavnemu svetovalcu kongresa za pravne in ustavne zadeve, Jorgeju Torresu Saravii , ki je obtožen spolnega izkoriščanja zaradi vodenja prostitucijske združbe, ki je najemala mlade ženske za seks s poslanci v zameno za glasove. Torres je sicer vse obtožbe zanikal, poroča The Guardian.

V začetku decembra so najeti morilci v Limi izstrelili več kot 40 nabojev v taksi, v katerem je bila Andrea Vidal , 27-letna odvetnica, zaposlena v kongresu. V torek je zaradi hudih poškodb umrla na oddelku za intenzivno nego. V napadu je bil ubit tudi taksist.

Že brez trenutnega škandala je sicer zaupanje v državni kongres na najnižji ravni doslej, prebivalci pa predsednice, 62-letne Dine Boluarte, v luči vala izsiljevanja in številnih plačanih umorov, ki pestijo državo, ne podpirajo.

Glede na trditve tožilstva je Vidalova za Torresa zaposlovala mlade ženske, ki naj bi pri različnih političnih strankah delale kot tajnice, ali pa so opravljale druga administrativna dela. "To naj bi počela z namenom, da bi dobila glasove poslancev," je dejal Juan Burgos, poslanec in predsednik kongresne komisije za nadzor.

'Politiki so dosegli najnižjo stopnjo podpore v zgodovini'

Neodvisna poslanka Susel Paredes pravi, da "kot kaže pri upravnem izvajanju oblasti ni nobene sramote več". "To kaže na gnitje znotraj političnih strank, ki imajo danes moč zaposlovati osebje v kongresu," pravi in dodaja, da so glavne stranke pridobile "absolutno oblast in da del delitve oblasti vključuje tudi razdeljevanje delovnih mest v tej instituciji".

Alvaro Henzler, ki vodi Transparencio, perujsko prodemokratično nevladno organizacijo, je dejal, da je v zadnjih letih prišlo do "pospešene izgube etičnih in moralnih standardov, ki bi jih moral imeti vsak javni uradnik na oblasti". "Naši politiki, tako kongres kot predsednica, so dosegli najnižjo stopnjo podpore v zgodovini," je povedal.

Zakonodajalce je obtožil sprejemanja zakonov, ki spodkopavajo demokratične standarde in spodbujajo organizirani kriminal, s čimer želijo zaščititi sebe in svoje kolege pred preiskavami korupcije. "To odraža žalostno stanje naše demokracije," je še pripomnil Henzler.

Predsednica Boluarte je glede na mesečno anketo ta mesec dosegla rekordno nizko raven podpore – podpora njeni vladi je 3-odstotna. Verjetno tudi zato, ker jo pristojni trenutno preiskujejo zaradi domnevnega nezakonitega bogatenja. Po aprilski raciji na njenem domu so namreč našli zbirko ur Rolex in luksuzni nakit. Predsednica je sicer zanikala kakršno koli krivdo.