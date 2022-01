Peru zaradi razlitja nafte razglasil izredne okoljske razmere

Perujsko ministrstvo za okolje je sporočilo, da je razlitje prizadelo površino veliko 174 hektarjev morja, plaž in naravnih rezervatov, kar ustreza 270 nogometnim igriščem. Čiščenje razlitja poteka že več dni.

Perujska vlada je izdala tudi odlok o 90-dnevnih izrednih okoljskih razmerah, ki naj bi omogočil "trajnostno upravljanje" 21 plaž, ki so onesnažene zaradi 6000 sodčkov nafte. Ti so se razlili s tovorne ladje, ki so jo minulo soboto razkladali v rafineriji. Eden od ciljev odloka je boljša organiziranost različnih agencij in ekip, ki delujejo po nesreči, so sporočili s perujskega ministrstva za okolje.