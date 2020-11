V Peruju protesti proti novemu predsedniku

V perujski prestolnici Lima so izbruhnili spopadi med varnostnimi silami in protestniki, ki nasprotujejo postopku odstavitve predsednika Martina Vizcarre. Ta se je moral posloviti zaradi obtožb korupcije. Policija je z uporabo solzivca in vodnih topov poskušala stotine ljudi zadržati stran od stavbe parlamenta.

V ponedeljek je parlament izglasoval odstavitev Vizcarre, ki ga bremenijo obtožbe prejemanja 550.000 evrov podkupnine od gradbenega podjetja, ko je bil še guverner pokrajine Moquegua. Nemiri so se zgodili, ko je predsednik parlamenta Manuel Merino prisegel kot začasni predsednik države, poroča BBC. Po navedbah policije in lokalnih medijev je bilo prijetih približno 30 ljudi, več naj bi bilo ranjenih. Spopadi so izbruhnili tudi v mestih Arequipa in Cusco. Peru pesti naraščajoča politična in gospodarska kriza, ki jo je povzročila pandemija koronavirusne bolezni. Vizcarra zaradi svojih stališč, da je v državi treba vpeljati določene reforme, uživa stalno podporo številnih volivcev.

Vizcarra je vse obtožbe zanikal in svojo odstavitev sprva mirno sprejel in dejal, da ne bo sodno ukrepal, ter z dvignjeno glavo zapustil predsedniško palačo. Toda v torek je podvomil o "zakonitosti in legitimnosti" njegove odstavitve. "Zakonitost je vprašljiva, ker ustavno sodišče še ni odločilo, legitimnost pa je v rokah ljudi," je dejal novinarjem pred svojim domom v Limi. Vizcarra je sicer prvi poskus odstavitve sredi septembra prestal. Po mesecih notranjih bojev med predsednikom in njegovimi nasprotniki v parlamentu je zdaj Merino v svojem prvem nagovoru kot predsednik pozval k narodni enotnosti. Položaj predsednika je sicer zasedel, ker nekdanja podpredsednica Mercedes Araoz, ki je pred letom dni odstopila zaradi ločene politične krize, ni dobila naslednika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

icon-expand Predsednik parlamenta Merino je že prisegel kot začasni predsednik Peruja. FOTO: AP