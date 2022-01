Ne 6000, skoraj 12.000 sodov nafte se je razlilo v perujskem morju

Sprva so poročila govorila o 6000 razlitih sodih nafte. Repsol je kasneje število popravil na 10.396, perujska vlada pa na 11.900.

Razlitje nafte se je zgodilo, ko so tanker Mare Doricum, ki pluje pod italijansko zastavo, ob razkladanju nafte pri rafineriji La Pampilla dosegli močni valovi, ki jih je sprožil cunami po obsežnem vulkanskem izbruhu blizu Tonge. Rafinerija, kakih 30 kilometrov oddaljena od Lime, je v lasti španskega naftnega velikana Repsol.

Peru od podjetja zahteva odškodnino, tožilstvo pa je že sprožilo preiskavo Repsolove vloge v katastrofi. V petek je sodišče sklenilo, da štirje vodilni predstavniki podjetja naslednjih 18 mesecev ne smejo zapustiti države. Repsol je obljubil polno sodelovanje v preiskavi.

"Naša glavna skrb je očiščenje narave. Repsol vse sile vlaga v čim hitrejše očiščenje," so navedli.

Naftni madež je po morju potoval kakih 140 kilometrov severno od rafinerije in povzročil smrt velikega števila rib in morskih ptic. Obenem je več sto ribičev obtičalo na obalah, s čimer so bili ob možnost preživljanja.