Perujski dostavljavec v hladilni torbi nosil starodavno mumijo

Ko so trobo odprli so namreč v njej zagledali starodavno mumijo. Ko so moškega povprašali, kje jo je dobil, je ta dejal, da pripada njegovemu očetu. A nato jo je moški vzel za svojo, jo poimenoval "Juanita" ter z njo delil sobo. Policistom je tudi razložil, da je Juanita "njegovo duhovno dekle" in da jo je hranil v škatli blizu televizorja.

Na arheološkem najdišču v Peruju je policija opazila mladeniča, ki se je obnašal nekoliko nenavadno - kot, da bi bil pijan. Zato so se ga odločili zaslišati. Ob tem so pregledali tudi hladilno torbo, ki jo je Perujec nosil na hrbtu. A vsebina jih je presenetila.

Posmrtne ostanke mumije, za katere se je kasneje izkazalo, da so moškega spola, je v torbo zapakiral zato, ker jih je želel pokazati svojim prijateljem. Z njim sta bila na arheološkem najdišču še dva prijatelja, stara 23 in 26 let. Vse tri perujska policija preiskuje zaradi morebitnih kaznivih dejanj zoper kulturno dediščino Peruja.

Strokovnjaki, ki so v okviru policijske preiskave pregledali mumificirano truplo so ugotovili, da so posmrtni ostanki moškega stari med 600 in 800 let, saj je bila mumija zvita v položaj ploda, kar je značilno za predšpanske pokop na območju.

Pred prihodom španskih konkvistadorjev se je pokopa z mumificiranjem posluževalo več kultur na območju južne in latinske Amerike.

Pokojni je bil v času smrti star približno 45 let, visok pa nekaj več kot meter in pol.