Perujski predsednik razpustil parlament nekaj trenutkov pred njegovo odstavitvijo

Sporočil je, da bo začasno razpustil kongres in vzpostavil izredno vlado. Napovedal je tudi nove parlamentarne volitve, po katerih bodo poslanci morali v devetih mesecih pripraviti osnutek nove ustave. "Do začetka dela novega kongresa bom vladal z odloki," je napovedal.

Levičarski bivši vaški učitelj, ki je julija lani nepričakovano zmagal na volitvah in oblast prevzel tradicionalni politični eliti v državi, se stalno sooča s krizami, od večkratnih menjav v vladi do protestov in obtožb o korupciji. V televizijskem nagovoru narodu je 53-letni Pedro Castillo dejal, da se te "nevzdržne razmere ne morejo nadaljevati".

Uvedel je tudi policijsko uro od 22. do 4. ure. "Kongres je uničil pravno državo, demokracijo in ravnovesje med državnimi oblastmi," je dejal Castillo in pozval vse institucije civilne družbe in družbene skupine, da podprejo njegovo odločitev. Odredil je še reformo sodstva, reorganizacijo pravosodnega sistema, pristojnosti nacionalnega odbora za pravosodje in ustavnega sodišča.

Po Castillovi napovedi so odstopili številni ministri, tudi zunanji in pravosodni, ter premier. Spremembe je objavil nekaj ur, preden naj bi kongres, v katerem ima večino opozicija, razpravljal o tretjem predlogu za njegovo odstavitev, odkar je prišel na oblast. Proti Castillu namreč poteka več preiskav, med drugim zaradi vplivanja na napredovanja v vojski in policiji ter oviranja pravosodja.