Perujski protestniki v policiste metali kamenje, izbruhnilo tudi več požarov

Varnostne sile so v petek v mestu Arequipa na jugu države, kjer je prišlo do novega izbruha nemirov, uporabile solzivec proti protestnikom, ki so poskušali vdreti na letališko stezo in so nanje streljali s fračami.

V prestolnici pa so protestniki po ulicah in v policiste metali steklenice in kamenje, na ulicah je izbruhnilo več požarov, poroča Reuters. Več tisoč protestnikov je Boluarte označilo za morilko in skandiralo "Ta demokracija ni demokracija!". Policisti so proti njim uporabili solzivec.

V spopadih s policisti je bilo ranjenih več deset Perujcev.