34-letnica ostala brez dela roke, odgriznil ji ga je njen ljubljenček

Kot so povedali na tiskovni konferenci, je pred reševalci na kraj nesreče hitro prispela tudi policija, žensko pa so našli okrvavljeno pred hišo, pes, ki naj bi bil pitbul, pa je bil v hiši. "Bil je zelo jezen in agresiven, poskušal je priti ven," je povedal eden od policistov. "Policist sem že 37 let, to je prvič, da sem prišel do tako resne poškodbe zaradi napada psa."

Ljudje, ki imajo doma hišne ljubljenčke, si zagotovo ne predstavljajo, da se bo nekega dne ljubljenček obrnil proti njim in jih ugriznil. A ravno to se je zgodilo 34-letnici, ki ji je njen pes odgriznil del roke.

Kot so povedali, so hišo zabarikadirali, dokler niso prišli reševalci in nudili ženski prvo pomoč.

Reševalci, ki so bili le malo za policisti na kraju nesreče, so morali odtrgani del dokončno odstraniti, preden so jo odpeljali v lokalno bolnišnico. Njeno stanje je resno, vendar stabilno, pes, ki je poškodbo povzročil, pa je bil po nasvetu uradnikov za nadzor živali usmrčen.

"Tudi sam imam pse in videti takšen izid je popolnoma srce parajoče in razumemo, da bodo ljudje razburjeni, vendar nismo imeli druge izbire," je dejal eden od policistov. Na kraju so našli še enega psa, manjšega, bil je nepoškodovan, trenutno pa je v oskrbi dobrodelne organizacije za živali, poroča BBC.

Sosedje 34-letnice so sicer policiji povedali, da je bil pes, ki jo je ugriznil, že dalj časa agresiven, napadel naj bi tudi druge ljudi, a nikoli tako kruto.

Do tega napada prihaja le dan po tem, ko je bila druga ženska v Melbournu napadena in poškodovana, krivci pa so bili trije psi, ki jih je policija ustrelila. Šlo naj bi za dva psa pasme buldog, tretji pa naj bi bil pitbul.