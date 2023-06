Pes, ki je pomagal najti otroke v džungli, še vedno izgubljen: 'Tovariša se nikoli ne zapusti'

Zgodba otrok – 13-letne Lesly, devetletne Soleiny, petletnega Tiena Noriela in 12-mesečne Cristin Neriman – je preprosto neverjetna. Ne le, da jim je uspelo preživeti 40 dni v gosti džungli, temveč jim je uspelo najprej preživeti tudi letalsko nesrečo, v kateri so umrli njihova mati in še dva odrasla.

A medtem, ko so otroci na varnem, se nadaljuje iskanje Wilsona, šestletnega belgijskega ovčarja, ki je izginil med iskalno akcijo. Wilson se je rodil in odraščal med vojaki, kar pomeni, da mu preživetje v izrednih razmerah ni ravno tuje. Wilson se je izgubil dan, preden so našli otroke, menijo pa, da je reševalni pes zaradi zahtevnega terena, vlage in neugodnih vremenskih razmer postal dezorientiran. Toda blizu kraja, kjer so našli otroke, so na tleh bili tudi odtisi njegovih šapic, poroča El Pais.