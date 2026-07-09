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Pes med igro do smrti pogrizel štiriletno deklico

Drosa, 09. 07. 2026 14.21 pred 1 uro 1 min branja 17

Avtor:
STA N.L.
Po napadu psa v Nemčiji umrla štiriletna deklica

V mestu Drosa v vzhodni Nemčiji je v sredo, potem ko jo je med igro ugriznil družinski pes, umrla štiriletna deklica, je sporočila tamkajšnja policija.

Ljudje na kraju dogodka so psa sicer poskušali odtrgati od deklice, a jim hudih poškodb ni uspelo preprečiti. Deklica je na kraju dogodka umrla že pred prihodom zdravniške pomoči.

Po napadu, ki se je zgodil v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt, je bila proti 32-letni materi in 30-letnemu družinskemu prijatelju sprožena preiskava zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, je sporočila policija.

Po navedbah policije mati umrle deklice prejema psihološko pomoč. Pristojne službe so psa pasme ameriški staffordshirski terier, bolj splošno znane kot pitbul terier, odpeljale v zavetišče.

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KOMENTARJI17

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brusilec
09. 07. 2026 16.21
stafford.. je srednje velik pes, ampak močan.. mogoče so res večinoma sladki, ampak če mu vseka, te ne reši nič. to ne spusti, drži in vleče.. stisne pa tko da ti že v prvem ugrizu zdrobi kost.. jihvpoznam nekaj ki jih imajo, lep, močan... ampak jst nisem za tako nevarno igračko. že en mešanc z jazbečarjem al pa pudlom je zadosti da te folk pusti na miru
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0 0
Rock8
09. 07. 2026 16.20
"Prava "pasma za igro...?!?katastrofa...uboga deklica
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+1
1 0
metalika
09. 07. 2026 16.14
Le kako je to možno, ko pa vsi lastniki razlagajo, da so to najbolj krotka in ljubeča bitja. Še tisti po celem telesu potetovirani frik to pridiga na vsakem posnetku. Pri meni pa tak pes ob prvem resnem znaku agresije ne bi ostal niti sekunde več. Varnost ljudi je pomembnejša od vseh pravljic o "popolnem psu"
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+4
5 1
Rosie01
09. 07. 2026 16.12
pitbull activities
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+0
1 1
Eliza Dupre
09. 07. 2026 15.59
Pitbul terier je pitbul, stafordski terier je pa staford. Samo povem. Pod nadzorom je treba imeti pa vsakega psa in vsakega otroka. Pika.
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+7
10 3
96bimBo
09. 07. 2026 15.56
Pasma pove vse. Tudi ovčar zagrabi, vendar je običajno drugače.
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+7
10 3
špaget
09. 07. 2026 15.55
Zakaj bi hotel imeti tako problematičnega psa? Nekateri psi so čuvaji, lovci, pastirji, pitbuli so pa borbeni psi
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+4
7 3
daiči
09. 07. 2026 15.48
Se prav ta druzinski prjatu je psa prpelu s sabo na obisk. Pa nč ga ni imu prvezanga? De tazga velizga psa pustis d se igra z mejhnmu otrokom, pa to je katastrofa od katastrofe.
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+14
15 1
geemale
09. 07. 2026 15.46
in seveda spet cel kup "poznavalcev"... kaj me briga kaj je kaj, to so nevarni psi in bi morali bit prepovedani... predvsem zaradi "džekov" ki radi vzbujajo strahospoštovanje. In kaj to pomeni natreniran? Tako da mu daš vejo v gobec in visi na njej pol ure. In kaj to pomeni "odlična varuška"? Da ti bo pregriznil vrat če se slučajno približaš otroku?
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+5
11 6
Robi333
09. 07. 2026 15.35
ameriški staford ali pitbul sta dve različni zadevi.. stafordi so drugače odlične varuške, a morajo biti, kot vsak pes, trenirani.
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-2
6 8
daiči
09. 07. 2026 15.49
Sj sta si skor enaka. Enak brutalno mocna in enak neumna.
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+7
10 3
strupzdravilo
09. 07. 2026 15.31
med igro? za psa očitno to ni bila igra... RIP
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+12
14 2
PegySue
09. 07. 2026 15.26
Žalostno za starše, ki so na tako grozljiv način izgubili otroka. Za nameček, pa jih bodo sedaj še sodno preganjali. Članek je precej dvoumno napisan, saj je v naslovu omenjeno, da se je tragedija zgodila med igro, medtem, ko v članku piše,da so ljudje psa poskušali odtrgati od deklice....
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+8
9 1
Uporabnik1935308
09. 07. 2026 15.25
Pitt bul je pit bul, Ameriški Stadford je pa ameriški Stadford. To ni eno in isto.
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+9
10 1
PegySue
09. 07. 2026 15.27
Res je. Gre za dve različni pasmi.
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+5
6 1
theZ
09. 07. 2026 15.47
Uradno po FCI da, vendar pogovorno je lahko Ameriški pitbull, Ameriški stafford, staffi, lahko pitbull terijer, pitbull ali samo pittie, tako da ne vleči dlako v jeziku pri tako tragični novici. Bo šlo? Da so napake v članku vendar mislim da je vsem jasno, da še šlo za tragedijo, katera se nebi smela zgoditi.
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+6
7 1
Rosie01
09. 07. 2026 16.13
zanimivo da se obnašajo isto
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-1
0 1
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