Pes med igro do smrti pogrizel štiriletno deklico

Ljudje na kraju dogodka so psa sicer poskušali odtrgati od deklice, a jim hudih poškodb ni uspelo preprečiti. Deklica je na kraju dogodka umrla že pred prihodom zdravniške pomoči.

Po napadu, ki se je zgodil v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt, je bila proti 32-letni materi in 30-letnemu družinskemu prijatelju sprožena preiskava zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, je sporočila policija.

Po navedbah policije mati umrle deklice prejema psihološko pomoč. Pristojne službe so psa pasme ameriški staffordshirski terier, bolj splošno znane kot pitbul terier, odpeljale v zavetišče.