Tujina

Pes nenamerno 'ustrelil' žensko

Scottsbluff, 26. 05. 2026 08.42 pred 50 minutami 1 min branja 6

Avtor:
N.V.
Pes v tovornjaku

V ameriški zvezni državi Nebraska se je zgodil nenavaden in nevaren incident, v katerem je pes v tovornjaku nenamerno sprožil šibrovko. Izstrelek je poškodoval žensko, ki je sedela v drugem vozilu, parkiranem nekaj metrov stran.

Ko je lastnik tovornjaka vstopil na bencinsko črpalko si niti v najhujši nočni mori ni mogel predstavljati, da bo njegov zvesti prijatelj, ki ga je čakal v tovornjaku, povzročil nevaren incident.

Pes v tovornjaku
Pes v tovornjaku
FOTO: Shutterstock

Dokler je pes čakal lastnika, je skakal po zadnjih sedež, pri tem pa stopil na šibrovko, ki je bila tam postavljena. Orožje pa je imelo naboj v cevi in se je sprožilo po tem, ko ga je pes nenamerno aktiviral, so sporočile oblasti za Fox News.

Izstrelek naj bi prebil prednja vrata vozila, odletel prek parkirišča in zadel žensko, ki je bila v avtomobilu nekaj metrov stran. Na srečo ženska ni bila hudo poškodovana, izstrelek je namreč zadel zgornji del njene desne roke, ki je bila v tistem trenutku naslonjena zunaj okna.

Poškodovan je bil tudi njen avto, policija pa je sporočila, da še naprej preiskuje ta nenavaden incident.

pes šibrovka nebraska zda strel

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue
26. 05. 2026 09.53
Dobro, da ste povsod uporabili pridevnik, da je pes "nenamerno" sprožil strel. Sem se ustrašila, da je imel slab dan...
devlon
26. 05. 2026 09.41
Pes mora bit pretresen..
Jejzus
26. 05. 2026 09.37
" Orožje NAJ BI imelo naboj v cevi....." Vi to resno ali se samo malo šalite?
optimist11
26. 05. 2026 09.30
To so najbrž predvidevanja, da je pes nenamerno ustrelil žensko. Potrebna bo temeljita preiskava...
zmerni pesimist
26. 05. 2026 09.29
A ameri se z nabitimi puškami okoli vozijo
