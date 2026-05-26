Pes nenamerno 'ustrelil' žensko

Ko je lastnik tovornjaka vstopil na bencinsko črpalko si niti v najhujši nočni mori ni mogel predstavljati, da bo njegov zvesti prijatelj, ki ga je čakal v tovornjaku, povzročil nevaren incident.

Dokler je pes čakal lastnika, je skakal po zadnjih sedež, pri tem pa stopil na šibrovko, ki je bila tam postavljena. Orožje pa je imelo naboj v cevi in se je sprožilo po tem, ko ga je pes nenamerno aktiviral, so sporočile oblasti za Fox News.

Izstrelek naj bi prebil prednja vrata vozila, odletel prek parkirišča in zadel žensko, ki je bila v avtomobilu nekaj metrov stran. Na srečo ženska ni bila hudo poškodovana, izstrelek je namreč zadel zgornji del njene desne roke, ki je bila v tistem trenutku naslonjena zunaj okna.

Poškodovan je bil tudi njen avto, policija pa je sporočila, da še naprej preiskuje ta nenavaden incident.