Pes prvi prečkal romunsko-madžarsko mejo po uvedbi schengna

Nadzor na zračnih in pomorskih mejah med Romunijo in Bolgarijo z drugimi članicami schengna je bil odpravljen že konec lanskega marca, s 1. januarjem pa so odpravili še sistematično preverjanje oseb na kopenskih mejah.

In ko so ob polnoči na mejnem prehodu Csengersima-Pete odštevali sekunde do dviga zapornic, je zbrane nasmejal potepuški pes, ki je kot prvi z Madžarske v Romunijo pricapljal izpod zapornice, ki se je ravno v tistem trenutku dvignila.

Dvig zapornic so zbrani pospremili z aplavzom, ki pa je psa nekoliko zbegal. A seveda ga nihče ni ustavil ali vprašal za dokumente.