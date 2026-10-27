Tujina
Pes Thor obtičal v dvigalu
Lastnica je slišala cviljenje in boj za preživetje, nato pa je vse utihnilo. Ko je pes Thor obtičal v dvigalu med drugim in tretjim nadstropjem stanovanjske stavbe v Zagrebu, je bilo najhuje videti neizogibno. Na pomoč so prihiteli gasilci, ki so ga v nekaj minutah rešili iz pasti. Dramatična akcija s srečnim koncem pa je tudi opozorilo: ob vstopanju in izstopanju iz dvigal moramo biti še posebej pozorni na hišne ljubljenčke in otroke.
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