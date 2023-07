Prestrašeno osebje Bele hiše: Bidnov pes Commander pogrizel agente tajne službe

Nemški ovčar, star skoraj dve leti, je v petih mesecih vsaj desetkrat kršil protokol, od tega so se trije incidenti zgodili v le nekaj tednih. Prvič so ga obravnavali 3. novembra lani, ko je ugriznil uniformiranega agenta tajne službe v roko in stegno, zdravnik Bele hiše je policista moral napotiti v bolnišnico.

Prav zaradi več napadov so iz Bele hiše pospremili tudi prejšnjega psa Majorja. Poiskali so mu drugo družino, je takrat poročal CNN.

Dokumenti so sedaj razkrili, da je Commander močen in velik pes, pri katerem pa vzgoja ni šla po načrtih. Naveden je tudi primer, ko prva dama Jill Biden Commanderju ni mogla preprečiti napada na policista.

Sedaj so objavili skoraj 200 strani zapisov tajne službe, ki so jih pridobili s tožbo na podlagi zakona o dostopu do informacij. Skupina je tožbo vložila, potem ko se vlada ni odzvala na poizvedbe o ugrizih čistokrvnega nemškega ovčarja, ki ga je Biden dobil decembra leta 2021 od svojega brata Jamesa, poroča STA.

Skupina, ki si je prizadevala za objavo podatkov o vedenju prvega psa Amerike, trdi, da je njegovo vedenje morda še slabše, saj v poročilu ni navedenih prvih šest mesecev, ko je Commander nov dom našel v Beli hiši.

'To je nor in neumen pes'

Psu sicer nekateri člani osebja že od začetka niso bili naklonjeni. Biden je psa javnosti predstavil decembra 2021 prek videoposnetka, na katerem pes lovi žogo. Elektronska komunikacija med uslužbenci tajne službe in njihovimi nadrejenimi pa je razkrila njihovo nenaklonjenost. "To je nor in neumen pes," je osebje zapisalo v enem od sporočil, ki jih povzema Guardian.

"Še vedno me bolita noga in roka. Dvakrat me je ugriznil in dvakrat stekel name," je odgovorila žrtev, na kar je nadrejeni odgovoril: "Kakšna šala. Če to ne bi bil pes Bidenovih, bi ga že usmrtili. Ta klovn potrebuje nagobčnik." Sledilo je poročilo o vedenju psa in opozorilo osebju, ki pa je poročalo o novih incidentih.