'Kot na Marsu': Prašna nevihta nebo nad Dallasom obarvala rdeče

Redek peščeni vihar je v torek zakril sonce v delih Teksasa in Nove Mehike in poskrbel za – kot so zapisali ameriški mediji – 'nezemeljske' prizore.

Močni sunki vetri do 130 kilometrov na uro so prenašali prah z zahoda proti vzhodu in do popoldneva dosegli tudi središče Dallasa, poroča Fox News.