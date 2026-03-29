Tujina

Peščeni vihar nebo obarval rdeče

Exmouth, 29. 03. 2026 10.29 pred 25 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
avstralija

Nebo nad deli Zahodne Avstralije se je zaradi peščenega viharja, ki ga je sprožil tropski ciklon Narelle, obarvalo živo oranžno oz. rdeče. "Apokaliptične prizore", kot so jih opisali avstralski mediji, je povzročil močan veter, ki je v ozračje dvignil rdečo zemljo in prah. Tamkajšnji prebivalci so poročali, da je dnevna svetloba "izginila" v nekaj minutah, vidljivost pa je bila skoraj nična.

Rdeče-oranžno nebo je bilo najbolj izrazito v Shark Bayju ob sončnem zahodu, od koder prihajajo posnetki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Peščeni vihar so spremljali močni vetrovi. Avstralska državna vremenska agencija je poročala, da so sunki vetra ponekod presegli 200 kilometrov na uro.

Tropski ciklon Narelle, ki je sprva pustošil po vzhodu Avstralije, je v zadnjih dneh dosegel še zahod, kjer je povzročil obsežne izpade elektrike, motena pa je tudi proizvodnja utekočinjenega zemeljskega plina v obratih na severozahodu, ki jih upravljata Chevron in Woodside Australia. Slednji je danes sporočil, da se je nekaj delavcev že vrnilo na obrate, inšpekcijski pregledi pa bodo določili časovni okvir ponovnega zagona proizvodnje.

Chevron je medtem sporočil, da si prizadeva za obnovitev proizvodnje v obratih Gorgon in Wheatstone. Prvi je največji avstralski izvozni obrat za utekočinjeni zemeljski plin.

Avstralija je sicer ena največjih izvoznic utekočinjenega zemeljskega plina na svetu.

Milijoni protestirali proti Trumpu: 'Stvari niso normalne'

Kupci na Hrvaškem obupujejo: trgovci tudi v 20-odstotno povišanje cen

Kimberley Echo
29. 03. 2026 10.54
Rdeče je zato, ker je zemlja bogata z železom. Shark Bay je znan po delfinih, ki se pustijo božati oz. dotikati in zaliv nima veze z morskimi psmi, ki jih v tem zalivu skorajda ni, ker je relativno plitek.
bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
dominvrt
Portal
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
okusno
Portal
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615