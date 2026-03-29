Peščeni vihar nebo obarval rdeče

Rdeče-oranžno nebo je bilo najbolj izrazito v Shark Bayju ob sončnem zahodu, od koder prihajajo posnetki.

Peščeni vihar so spremljali močni vetrovi. Avstralska državna vremenska agencija je poročala, da so sunki vetra ponekod presegli 200 kilometrov na uro.

Tropski ciklon Narelle, ki je sprva pustošil po vzhodu Avstralije, je v zadnjih dneh dosegel še zahod, kjer je povzročil obsežne izpade elektrike, motena pa je tudi proizvodnja utekočinjenega zemeljskega plina v obratih na severozahodu, ki jih upravljata Chevron in Woodside Australia. Slednji je danes sporočil, da se je nekaj delavcev že vrnilo na obrate, inšpekcijski pregledi pa bodo določili časovni okvir ponovnega zagona proizvodnje.

Chevron je medtem sporočil, da si prizadeva za obnovitev proizvodnje v obratih Gorgon in Wheatstone. Prvi je največji avstralski izvozni obrat za utekočinjeni zemeljski plin.

Avstralija je sicer ena največjih izvoznic utekočinjenega zemeljskega plina na svetu.