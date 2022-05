Peščeni vihar v bolnišnico spravil 2000 ljudi in vzel sedem življenj

Vihar je povzročil zaprtje letališč, šol in vladnih uradov v sedmih od 18 iraških provinc, med drugim v prestolnici Bagdad. Zaradi zmanjšane vidljivosti so oblasti zaprle zračni prostor in ustavile lete na mednarodnem bagdadskem letališču, je poročala državna tiskovna agencija INA.

Rumeni in oranžni pesek je prekril strehe zgradb, avtomobile in prodrl celo v domove, so poročali dopisniki francoske tiskovne agencije AFP. V gost oblak prahu so bila ovita tudi druga mesta, med njimi šiitsko sveto mesto Nadžaf na jugu in Sulajmanija v severni kurdski avtonomni regiji. V obeh so začasno zaprli letališče.