Peščeni zid zakril sonce

Masivni peščeni vihar, ki je preteklo sredo zajel kitajsko provinco Činghaj, je povsem zakril sonce, vidljivost pa se je spustila na manj kot 200 metrov, so dogajanje opisali pri kitajskem časniku South China Morning Post. Vozniki na cesti, po kateri se je približevala gmota peska, so s trobljenjem opozarjali nase, prej ali slej pa so se morali ustaviti in počakati, da nevarnost mine.

"Ničesar nisem videl, ujet sem bil in malo sem se bal," je novinarjem pripovedoval voznik, ki trdi, da je kar sto kilometrov vozil pred viharjem, preden je ta tudi njega ujel in ga prisilil, da zapelje k robu in ustavi avto.

Veter je pihal s hitrostjo okoli 50 kilometrov na uro. Po poročanju CNN je vihar trajal kar štiri ure, na srečo pa ni zahteval žrtev.