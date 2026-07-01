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Pesimizem glede prihodnosti sveta, a podpora EU rekordno visoka

Bruselj, 01. 07. 2026 17.18 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
L.M.
Bruselj

Čeprav so Evropejci vse bolj pesimistični glede razmer v svetu, njihovo zaupanje v Evropsko unijo ostaja visoko. Nova raziskava Eurobarometra kaže, da velika večina prebivalcev meni, da je članstvo v EU koristilo njihovi državi, pri čemer EU vse bolj dojemajo kot vir stabilnosti v času vojn, geopolitičnih napetosti in gospodarske negotovosti.

Raziskava Eurobarometra, objavljena danes, je pokazala, da kar 74 odstotkov Evropejcev meni, da je njihova država imela koristi od članstva v Evropski uniji. Gre za enega najboljših rezultatov doslej, ki ga je EU dosegla le enkrat prej, v začetku lanskega leta, navaja Politico.

Ob tem pa narašča tudi zaskrbljenost zaradi globalnih razmer. Kar 58 odstotkov vprašanih je izrazilo pesimizem glede prihodnosti sveta, kar je šest odstotnih točk več kot novembra lani. Kljub temu 59 odstotkov anketirancev ostaja optimističnih glede prihodnosti EU.

Kot največjo prednost članstva v Uniji so anketiranci izpostavili prispevek EU k ohranjanju miru in varnosti. Med ključnimi področji, na katera bi se morala EU osredotočiti za krepitev svojega položaja v svetu, pa so navedli obrambo in varnost, energetsko neodvisnost ter konkurenčnost gospodarstva.

Roberta Metsola
Roberta Metsola
FOTO: AP

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je ob objavi rezultatov poudarila: "V času globalne negotovosti Evropejci vse bolj vidijo Evropsko unijo kot svetilnik stabilnosti." "V nemirnem svetu je to zaupanje največje bogastvo Evrope," je dodala.

Podpora EU med državami ni povsod enako visoka. Več kot 90 odstotkov vprašanih na Malti, Danskem, v Luksemburgu in na Portugalskem meni, da članstvo prinaša koristi, medtem ko je ta delež nižji v Grčiji, Avstriji, Franciji in Bolgariji, kjer znaša okoli 60 odstotkov, piše Politico.

V raziskavi, izvedeni med aprilom in majem, je sodelovalo več kot 26.000 državljanov iz vseh držav članic EU, starejših od 15 let.

Eurobarometer Evropska unija raziskava podpora EU stsbilnost

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KOMENTARJI6

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kakorkoliže
01. 07. 2026 18.32
Smešna je takšna in podobna propaganda.
Odgovori
0 0
tech
01. 07. 2026 17.53
Kako pa je potekala anketa? Kaj to ljudi kličejo na telefon, pišejo na mail ali naključno po cesti. Če kličejo, je to stacionarna številka ali naključno mobilna ali mešano. Če je samo stacionarna, dobijo na telefon verjetno samo ljudi 70+.
Odgovori
+3
3 0
Aristotle
01. 07. 2026 17.50
Ce se eu ne reorganizira (zmanjsa birokracijo ter javno upravo) ter miljarde namenjene ukrajini in orozju ne preusmeri v razvoj bo propadla...
Odgovori
+3
3 0
Tvojamat420
01. 07. 2026 17.41
Evo placanci ze jokajo v komentarjih. Razpada ni na vidiku. Razen ce je tvoja drzava rusija haha. Zjokajte se luzerji
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-3
1 4
seter73
01. 07. 2026 17.39
Levicarka anketa narocena se z zadnjimi trzljaji.., vsi vedo da EU kot so si ga zamislili pred 40. leti ne obstaja vec in da je razpad zaradi zavozene politike zadnjih 15 let pred vrati...
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+4
5 1
the kop
01. 07. 2026 17.32
Eu je mafija, čas je za njen konec in priključitev k Bricksu!!
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+4
6 2
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