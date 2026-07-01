Pesimizem glede prihodnosti sveta, a podpora EU rekordno visoka

Raziskava Eurobarometra, objavljena danes, je pokazala, da kar 74 odstotkov Evropejcev meni, da je njihova država imela koristi od članstva v Evropski uniji. Gre za enega najboljših rezultatov doslej, ki ga je EU dosegla le enkrat prej, v začetku lanskega leta, navaja Politico.
Ob tem pa narašča tudi zaskrbljenost zaradi globalnih razmer. Kar 58 odstotkov vprašanih je izrazilo pesimizem glede prihodnosti sveta, kar je šest odstotnih točk več kot novembra lani. Kljub temu 59 odstotkov anketirancev ostaja optimističnih glede prihodnosti EU.
Kot največjo prednost članstva v Uniji so anketiranci izpostavili prispevek EU k ohranjanju miru in varnosti. Med ključnimi področji, na katera bi se morala EU osredotočiti za krepitev svojega položaja v svetu, pa so navedli obrambo in varnost, energetsko neodvisnost ter konkurenčnost gospodarstva.
Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je ob objavi rezultatov poudarila: "V času globalne negotovosti Evropejci vse bolj vidijo Evropsko unijo kot svetilnik stabilnosti." "V nemirnem svetu je to zaupanje največje bogastvo Evrope," je dodala.
Podpora EU med državami ni povsod enako visoka. Več kot 90 odstotkov vprašanih na Malti, Danskem, v Luksemburgu in na Portugalskem meni, da članstvo prinaša koristi, medtem ko je ta delež nižji v Grčiji, Avstriji, Franciji in Bolgariji, kjer znaša okoli 60 odstotkov, piše Politico.
V raziskavi, izvedeni med aprilom in majem, je sodelovalo več kot 26.000 državljanov iz vseh držav članic EU, starejših od 15 let.
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