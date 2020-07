Pet Američanov z zasebnim letalom priletelo na Sardinijo, vstop so jim zavrnili

Petim Američanom, ki so na italijansko Sardinijo prileteli z zasebnim letalom, so tamkajšne oblasti prepovedale vstop v državo. V tem tednu so se namreč države članice EU dogovorile o novih priporočilih o omejitvah na zunanjih mejah, na seznamu varnih držav pa ZDA ni.

Zasebno letalo je vzletelo iz ameriškega Kolorada z enajstimi potniki na krovu, v sredinih jutranjih urah pa so prispeli na letališče v Cagliariju, je za CNN potrdili lokalna policija. Pet ameriških državljanov je potovalo skupaj s prijatelji iz Nove Zelandije, Velike Britanije, Nemčije in Italije. Z njimi so bili tudi trije otroci. icon-expand Na krovu letala je bilo 11 potnikov. (Fotografija je simbolna.) FOTO: Shutterstock A v začetku tega tedna so se države članice Evropske unije dogovorile o novih priporočilih na področju potovanj - medtem ko so se zunanje meje EU odprle za držav, med njimi tudi Japonsko, Kanado, Črno goro in Srbijo, na seznamu ni bilo ZDA, kjer se izbruh koronavirusa še ne umirja. V številnih zveznih državah pa število dnevnih novih primerov vztrajno raste. EU tako Združenih držav Amerike ne smatra za "varno državo". Italijanske oblasti so sicer poskušale najti rešitev za pet ameriških državljanov, a v skladu s priporočili, ki so v veljavi vstopili ravno v torek, jim vstopa v državo niso dovolili. Po urah so se tako potniki s svojim zasebnim letalom odpravili proti Veliki Britanija - kjer pa je za ameriške državljane predvidena 14-dnevna karantena. PREBERI ŠE Z zasebnim letalom na počitnice v Francijo, a jih je ustavila policija