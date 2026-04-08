Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pet dni po aretaciji ICE izpustil ženo ameriškega vojaka

Washington, 08. 04. 2026 13.14 pred 20 dnevi 3 min branja 3

Avtor:
M.P.
Annie Ramos in Matthew Blank

Ameriška služba za priseljevanje in carino je po pridržanju v pripornem centru izpustila mladoporočenko ameriškega vojaka. 23-letno Annie Ramos, ki je v ZDA prišla kot malčica, ko je imela manj kot dve leti, so aretirali le nekaj dni po poroki. Ameriški uradniki za priseljence so jo označili za nezakonito priseljenko, ki je v državo prišla iz Hondurasa.

22-letna Annie Ramos, ki so jo starši iz Hondurasa v ZDA pripeljali, ko je imela le okoli 20 mesecev, so agentje ameriške službe za priseljevanje in carino (ICE) aretirali 2. aprila – le nekaj dni po poroki, ko se je skušala ob pomoči sorodnikov registrirati kot žena vojaka. V pripornem centru je po poročanju BBC-ja preživela pet dni, obdana s stotinami drugih, ki se soočajo z možnostjo deportacije iz ZDA.

Annie Ramos in Matthew Blank
FOTO: AP
Annie Ramos in Matthew Blank
FOTO: AP

Po njeni izpustitvi je za New York Times spregovoril njen soprog, višji narednik pri ameriški vojski Matthew Blank, ki je priznal, da ga je po ženini izpustitvi preplavilo olajšanje. "To so bili najhujši dnevi v mojem življenju," je dejal ter dodal, da komaj čaka, da soprogo odpelje v skupen dom in da začneta s skupnim življenjem.

Blank naj bi z usposabljanjem pred novo napotitvijo začel konec aprila. "Zdaj sem znova popoln in pripravljen služiti državi. To je tudi njena država," je povedal.

Preberi še ICE le nekaj dni po poroki aretirala ženo ameriškega vojaka

Ramosova je medtem študentka biokemije, ki se trenutno osredotoča na pravno ureditev svojega statusa, nadaljevanje študija in izgradnjo življenja s soprogom. "Vse, kar sem si kdaj želela, je živeti dostojanstveno v državi, ki je moj dom že od otroštva. Želim dokončati študij, nadaljevati izobraževanje in služiti svoji skupnosti, tako kot mož državi služi čez lužo," je dejala.

Ministrstvo za domovinsko varnost je sicer sporočilo, da Ramosova "nima pravnega statusa za bivanje v tej državi", ameriški uradniki za priseljence pa so jo označili za nezakonito priseljenko iz Hondurasa.

Za njeno izpustitev tudi senator iz Arizone

Par je minuli teden v Louisiano odpotoval, da bi za Ramosovo pridobil vojaško izkaznico in ji s tem zagotovil ugodnosti, ki ji pripadajo kot soprogi vojaka. Med sestankom v oporišču je par pokazal njen rojstni list, honduraški potni list, poročno licenco in vojaško izkaznico 23-letnega Blanka.

"Nikoli si nisem predstavljal, da mi jo bodo, če bova delala, kot je prav, odvzeli," je po aretaciji soproge dejal Blank. "Kar naj bi bil najsrečnejši teden najinega življenja, se je spremenilo v enega najtežjih," je dodal.

Annie Ramos in Matthew Blank
FOTO: AP
Annie Ramos in Matthew Blank
FOTO: AP

Medtem ko so družinski člani mrzlično skušali stopiti v stik z uradniki za priseljevanje ter skušali preprečiti deportacijo Ramosove, je senator Mark Kelly iz Arizone, od koder prihaja narednikova družina, stopil v stik z Blankom in mu povedal, da si bo tudi sam prizadeval za izpustitev njegove soproge. Kelly je govoril tudi z ministrom za domovinsko varnost Markwaynom Mullinom, ki je bil s primerom že seznanjen.

"Vesel sem, da se je Annie vrnila k možu in družini, kamor spada," je po njeni izpustitvi dejal senator ter dodal, da ne bi smeli nikoli doživeti tako bolečega postopka. "A prav to se je zaradi trenutne administracije zgodilo preveč družinam," je dodal.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
09. 04. 2026 10.32
Zakaj ne morejo priti normalno s potnim listom, kot hodi na primer Nika Kovač v ZDA? Čemu se izpostavljajo težavam?
Odgovori
-1
0 1
Kostorog
08. 04. 2026 21.57
Ja kaj pa trumpeta melonija avstrijska za njo ne velja saj je št 1, dobro se je priknausala.
Odgovori
+4
4 0
borjac
08. 04. 2026 14.49
Kakšni revčki so Američani , Trump bi vse pošiljal domov , ja kdo pa bo delal tista "ničvredna dela" sicer pa Trumpov Dedek je bil Nemec in je prišel v ZDA kot migrant.... pa naj razume to kdor more , ali ni žena podpredsednika Venca Indijka ??
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677