Pet dni po aretaciji ICE izpustil ženo ameriškega vojaka

22-letna Annie Ramos, ki so jo starši iz Hondurasa v ZDA pripeljali, ko je imela le okoli 20 mesecev, so agentje ameriške službe za priseljevanje in carino (ICE) aretirali 2. aprila – le nekaj dni po poroki, ko se je skušala ob pomoči sorodnikov registrirati kot žena vojaka. V pripornem centru je po poročanju BBC-ja preživela pet dni, obdana s stotinami drugih, ki se soočajo z možnostjo deportacije iz ZDA.

Annie Ramos in Matthew Blank FOTO: AP

Po njeni izpustitvi je za New York Times spregovoril njen soprog, višji narednik pri ameriški vojski Matthew Blank, ki je priznal, da ga je po ženini izpustitvi preplavilo olajšanje. "To so bili najhujši dnevi v mojem življenju," je dejal ter dodal, da komaj čaka, da soprogo odpelje v skupen dom in da začneta s skupnim življenjem. Blank naj bi z usposabljanjem pred novo napotitvijo začel konec aprila. "Zdaj sem znova popoln in pripravljen služiti državi. To je tudi njena država," je povedal.

Ramosova je medtem študentka biokemije, ki se trenutno osredotoča na pravno ureditev svojega statusa, nadaljevanje študija in izgradnjo življenja s soprogom. "Vse, kar sem si kdaj želela, je živeti dostojanstveno v državi, ki je moj dom že od otroštva. Želim dokončati študij, nadaljevati izobraževanje in služiti svoji skupnosti, tako kot mož državi služi čez lužo," je dejala. Ministrstvo za domovinsko varnost je sicer sporočilo, da Ramosova "nima pravnega statusa za bivanje v tej državi", ameriški uradniki za priseljence pa so jo označili za nezakonito priseljenko iz Hondurasa.

Za njeno izpustitev tudi senator iz Arizone

Par je minuli teden v Louisiano odpotoval, da bi za Ramosovo pridobil vojaško izkaznico in ji s tem zagotovil ugodnosti, ki ji pripadajo kot soprogi vojaka. Med sestankom v oporišču je par pokazal njen rojstni list, honduraški potni list, poročno licenco in vojaško izkaznico 23-letnega Blanka. "Nikoli si nisem predstavljal, da mi jo bodo, če bova delala, kot je prav, odvzeli," je po aretaciji soproge dejal Blank. "Kar naj bi bil najsrečnejši teden najinega življenja, se je spremenilo v enega najtežjih," je dodal.

