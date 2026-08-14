Pet kilometrov od meje z Ukrajino strmoglavil dron

Romunsko ministrstvo za nacionalno obrambo je bilo obveščeno o dronu, ki je padel na območju kraja Luncavia v okrožju Tulcea. Dron je strmoglavil na območju kamnoloma. Po strmoglavljenju je prišlo do eksplozije, ki ji je sledil požar. Po do zdaj razpoložljivih podatkih drona radarski nadzorni sistemi MApN niso zaznali, saj je letel na zelo majhni višini. Dron se je zrušil na gozdnatem območju in po prvih informacijah ni povzročil žrtev ali materialne škode, poroča stirileprotv.ro.

Ekipa romunskega obrambnega ministrstva bo območje pregledala s helikopterjem.

"Ob 11.45 je Nacionalni vojaški poveljniški center obvestil generalni inšpektorat za izredne razmere (IGSU), da je na severnem območju okrožja Tulcea razglašena zračna nevarnost, zato je bilo prebivalstvo opozorjeno in obveščeno prek sistema RO-ALERT. Posredovanje še poteka, o nadaljnjih informacijah bomo javnost obvestili, ko bodo na voljo," so sporočile oblasti.

Opozorilo o izredni nevarnosti je bilo poslano prebivalcem severnega dela okrožja Tulcea ter prebivalcem vzhodnega dela okrožja Galai. V zadnjih treh mesecih so na romunski obali skupno odkrili šest pomorskih dronov. Najnovejše so 11. avgusta našli v morju v bližini platforme Neptun Deep.