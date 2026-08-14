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Pet kilometrov od meje z Ukrajino strmoglavil dron

Bukarešta, 14. 08. 2026 13.54 pred 5 urami 1 min branja 48

Avtor:
A.K.
Dron splošna

V Romuniji se je zgodil resen incident. Zrušil se je dron, ki je potem eksplodiral. Radarji romunskega obrambnega ministrstva (MApN) ga niso zaznali. Kraj leži približno pet kilometrov od meje z Ukrajino.

Romunsko ministrstvo za nacionalno obrambo je bilo obveščeno o dronu, ki je padel na območju kraja Luncavia v okrožju Tulcea. Dron je strmoglavil na območju kamnoloma. Po strmoglavljenju je prišlo do eksplozije, ki ji je sledil požar. Po do zdaj razpoložljivih podatkih drona radarski nadzorni sistemi MApN niso zaznali, saj je letel na zelo majhni višini. Dron se je zrušil na gozdnatem območju in po prvih informacijah ni povzročil žrtev ali materialne škode, poroča stirileprotv.ro.

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Ekipa romunskega obrambnega ministrstva bo območje pregledala s helikopterjem.

"Ob 11.45 je Nacionalni vojaški poveljniški center obvestil generalni inšpektorat za izredne razmere (IGSU), da je na severnem območju okrožja Tulcea razglašena zračna nevarnost, zato je bilo prebivalstvo opozorjeno in obveščeno prek sistema RO-ALERT. Posredovanje še poteka, o nadaljnjih informacijah bomo javnost obvestili, ko bodo na voljo," so sporočile oblasti.

Opozorilo o izredni nevarnosti je bilo poslano prebivalcem severnega dela okrožja Tulcea ter prebivalcem vzhodnega dela okrožja Galai. V zadnjih treh mesecih so na romunski obali skupno odkrili šest pomorskih dronov. Najnovejše so 11. avgusta našli v morju v bližini platforme Neptun Deep.

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KOMENTARJI48

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Bolfenk2
14. 08. 2026 19.55
A ne pravi 5. Člen Nato pogodbe, da je napad na eno članico napad na vse. Sedaj bi moral že celi Nato iti v napad na Ukraino zaradi ukrainskega napada z dronom na Romunijo. Seveda ne bo nič od tega ker je Nato glavni vojni hujskač v vojni med Ukraino in Rusijo. Žalosto samo, da je Slovenija še vedno članica Nata. Hočemo referendum.
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+1
1 0
Samo navijač
14. 08. 2026 19.10
Grozen se sekirate za Romune ane. Potenciranje problema......
Odgovori
+0
1 1
Bolfenk2
14. 08. 2026 19.02
Zato vsa podpora Stevanoviču, ki je edini slovenski politik, ki je ugotovil to pokvarjeno igro ukrainskega naci režima in gre raje na pogovore v Moskvo. Z Rusijo je treba spet normalizirati odnose. To je edina prava prihodnost Slovenije in EU. Podpora ukrainskemu režimu nas vodi v revščino in vojno. Stevo samo pogumno v Moskvo. Pokaži, da si en redkih evropskih politikov, ki imaš pamet in jajca.
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+5
5 0
anatomija
14. 08. 2026 19.00
Ruski nacisti zopet provocirajo NATO in EU , Vsi nori Rusofili so v visokem štartu skočili v bran njihovemu maliku Putinu
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-5
0 5
JAZsemTI
14. 08. 2026 18.47
Kdo je najbolj zaslužil in še služi s tem, da plačuje ukrajinske uzurpatorje?!
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+4
5 1
bububu123
14. 08. 2026 18.39
kokainski rabi denar... pa gre napadat da narod misli da Putin napada
Odgovori
+4
5 1
Hrast1234
14. 08. 2026 18.25
In čigav je ta ukrajinski dron? Aja, ukrajinski, samo so to pozabili napisat. Isto, kot v Zagrebu.
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+4
5 1
Hrast1234
14. 08. 2026 18.25
In čigav je ta ukrajinski dron? Aja, ukrajinski, samo so to pozabili napisat. Isto, kot v Zagrebu.
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+3
3 0
Bolfenk2
14. 08. 2026 17.53
Ukraina s svojim naci režimom je nejvečji problem, grožnja miru in strošek Evrope. Dokler so bili del Rusije, nismo imeli nobenih problemov z njimi in sploh slišali nismo za njih.
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+10
12 2
anatomija
14. 08. 2026 19.01
Pojdi v Rusiji in jim ti bodi suženj namesto Ukrajincev .Kaj čakaš . A ti mama še ni kupila nove puške
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-4
0 4
Justice4all
14. 08. 2026 17.47
Kako to da nič ne zaide nad Avstrijo? Odgovor je zelo preprost...NATO
Odgovori
+4
8 4
Zvedavi_norec
14. 08. 2026 17.53
Morda ker Ukrajina ne meji na Avstrijo, ha, majstr?
Odgovori
+4
6 2
Justice4all
14. 08. 2026 17.47
Kako to da nič ne zaide nad Avstrijo? Odgovor je zelo preprost...Tudi nič ne bo zašlo nad njih saj niso v NATU
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+4
6 2
boslo
14. 08. 2026 17.56
Nebo nad Avstrijo je brez črt?
Odgovori
+1
2 1
Emyy
14. 08. 2026 17.39
Zdi se da se ukrainci ne sekirajo kam letijo njihovi ptici
Odgovori
+8
11 3
a res1
14. 08. 2026 17.08
To ni nič čudnega tam, če je seveda res... A kaj je pa padlo sredi Zagreba kakšno leto + nazaj. Ni pojasnila... Toliko o varnosti...
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+7
8 1
tornadotex
14. 08. 2026 16.59
Rusko čudo...od 1000 dronov sano 90 jih zadane cilj...vse ostalo že prej pade dol..
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-11
2 13
Lastniki česarkoli
14. 08. 2026 16.48
Čigav je dron se ve...za prejšnjega tudi...zdaj ne morejo več zavajati niti z "naj bi bil"...ruski
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+7
11 4
marmilan
14. 08. 2026 16.46
nastal je požar, začelo je goreti kamenje, seveda, če je padel v kamnolom, joj hudo mi postane ko to čitaš, ker itak je spet propaganda proti Rusiji
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+10
12 2
Banion
14. 08. 2026 16.39
s pomorskimi droni se hvalijo ukrajinci
Odgovori
+7
10 3
Pujček
14. 08. 2026 16.28
abžnj, al kako že, 45tega so Rusi napadli Nemce, tak nekak je to zdaj. Ponju?
Odgovori
+3
5 2
asdfghjklč
14. 08. 2026 16.03
Ruski drekači hočejo vojno na vsak način.
Odgovori
-19
5 24
kovanec
14. 08. 2026 16.22
Čigav je bil dron se ve?
Odgovori
+10
12 2
dobrabejba35
14. 08. 2026 16.40
Glede na to da ne piše čigav, je verjetno ukrajinski
Odgovori
+12
15 3
Noleani
14. 08. 2026 16.41
Gkede na vidwo gre za sahed, ti so uranski uporabljajo jih rusi.
Odgovori
-5
3 8
Pujček
14. 08. 2026 16.00
EU bo naredil vse, da nas zvleče v vojno. Sinov ne dam.
Odgovori
+7
12 5
asdfghjklč
14. 08. 2026 16.04
Kaj je tu zdaj eu kriva, če tvoj fihrer iz kremlja namerno pošilja drone v eu in nato članice?
Odgovori
-14
3 17
Pujček
14. 08. 2026 16.26
Buček.
Odgovori
+7
7 0
druga Švica
14. 08. 2026 18.19
Verjetno se v življenju ne znajdeš preveč, po moje sprejemaš pogosto napačne odločitve…….
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+0
2 2
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