Tujina

Pet let, 335 tatvin in milijonski plen: zakonca praznila parkirne avtomate

Kempten, 05. 05. 2026 15.47 pred 1 uro 1 min branja 2

STA L.M.
Parkini avtomat

Na sodišču v južnonemškem mestu Kempten je potekalo sojenje zakoncema, ki sta med letoma 2020 in 2025 iz parkirnih avtomatov ukradla približno 1,3 milijona evrov. Obtožena velike tatvine, za katero je predvidena zaporna kazen do 10 let, sta krivdo priznala.

Zakonca sta v skupno 335 tatvinah med letoma 2020 in 2025 ukradla približno 1,3 milijona evrov. Moški naj bi iz avtomatov ukradel denar, ga najprej nakazal na zasebni bančni račun, nato pa z njim kupil bone za nakup v supermarketih. Žena naj bi mu pri tem ves čas pomagala.

FOTO: Shutterstock

Osumljena sta tudi drugih tatvin, ki segajo v leto 2015, a so ti primeri že zastarali in jih ni mogoče preganjati. Zakonca naj bi v tem času ukradla skoraj 584.000 evrov. Skupno naj bi tako v desetih letih uplenila skoraj dva milijona evrov.

sodišče tatvina parkomat Nemčija

KOMENTARJI2

bohinj je zakon
05. 05. 2026 17.14
Vztrajna.
čevapgpt
05. 05. 2026 16.52
premajhni ribi za v politiko.
bibaleze
