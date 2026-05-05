Pet let, 335 tatvin in milijonski plen: zakonca praznila parkirne avtomate

Zakonca sta v skupno 335 tatvinah med letoma 2020 in 2025 ukradla približno 1,3 milijona evrov. Moški naj bi iz avtomatov ukradel denar, ga najprej nakazal na zasebni bančni račun, nato pa z njim kupil bone za nakup v supermarketih. Žena naj bi mu pri tem ves čas pomagala.

Osumljena sta tudi drugih tatvin, ki segajo v leto 2015, a so ti primeri že zastarali in jih ni mogoče preganjati. Zakonca naj bi v tem času ukradla skoraj 584.000 evrov. Skupno naj bi tako v desetih letih uplenila skoraj dva milijona evrov.