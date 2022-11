Pet let po preiskavi ugotovili, da je Slovenka preprodajala prepovedane droge

Primorsko-goranska policija je sporočila, da so po petih letih pregledali leta 2017 pridobljene vzorce z embalaže droge in jih primerjali z DNK vzorcem Slovenke, pri čemer so ugotovili, da je ženska prišla v stik s paketoma. Prepovedana paketa drog heroin in kokain so prav tako zasegli že leta 2017.

Hrvaški policisti so jih našli pri dveh moških, ki sta takrat trdila, da jima jih je prodala zdaj 36-letna Slovenka, onadva pa sta bila zadolžena za nadaljnjo (pre)prodajo. A raziskava je zaradi neuspešne hišne preiskave za pet let obstala, ženske zaradi pomanjkanja dokazov tudi niso mogli kazensko ovaditi. Nato pa se je pet let po pridobljenem materialu hrvaška policija odločila, da bo vzorce iz Reke poslala na molekularno-genetsko analizo v Zagreb. K paketom prepovedanih drog so priložili še odvzet DNK vzorec 36-letnice.

Zaradi novih dokazov so jo lahko tudi kazensko ovadili

Analiza Centra za forenzične preiskave in forenzično-preiskovalnega centra Ivana Vučetića v Zagrebu je ugotovila, da je ženska prišla v stik z zaseženim heroinom in kokainom - ali ju je uživala ali pa preprodajala. Po prejetih rezultatih so 36-letno Slovenko odpeljali v pripor in ovadili za dve kaznivi dejanji neupravičene proizvodnje prometa z mamili, piše hrvaški portal Dnevnik.hr.

Molekularno-genetski proces primerjave vzorcev in DNK, ki so ga izvedli, je sicer reden del forenzičnega procesa centra že vse od leta 1996. Gre za ekstrakcijo molekul DNK iz celic s ciljem, da se pridobi čim bolj čist vzorec. Količino DNK v vzorci (v tem primeru pakete prepovedanih drog) je odvisen od stopnje razgradnje DNK ob stiku, kar forenzični znanstveniki ugotovijo s pomočjo polimeraze. Če je vzorec čist se po polimerazi zaporedja DNK pomnožijo, kar omogoča lažje določanje kdo je njegov lastnik.