Pet let po umoru Georgea Floyda podpora boju za enakopravnost pada

Dogodke po smrti Floyda so mnogi pozdravili kot nacionalni obračun z rasizmom, s čimer pa se ne strinja ameriški predsednik Donald Trump, ki umika policijske reforme v Minneapolisu in drugih mestih.

V Minneapolisu so v okviru letnega festivala Rise and Rembember organizirali jutranjo cerkveno mašo in večerni gospel koncert na trgu Georgea Floyda, križišču, kjer je bil Floyd umorjen in ki je od takrat poimenovano v njegovo čast.

"Zdaj je čas, da se ljudje dvignejo in nadaljujejo dobro delo, ki smo ga začeli," je dejala Floydova teta in sopredsednica neprofitne organizacije Rise and Remember Angela Harrelson.