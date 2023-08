Pet let po zrušenju viadukta v Genovi svojci žrtev še vedno čakajo na pravico

O okoliščinah in odgovornosti za nesrečo še vedno poteka sodni proces. Dolgo časa so domnevni odgovorni govorili o "nepredvidljivosti usode" ali se sklicevali na neurje, ki se je v času zrušenja zgrnilo nad mestom. Strokovnjaki so medtem prepričani, da so bile vzrok za nesrečo poškodbe na mostu, ki jih niso odkrili zaradi pomanjkljivega vzdrževanja ali pa so za nevarnost zrušenja upravljavci vedeli, a niso ukrepali.

Sojenje skupno 59 obtoženim, ki odgovornost prelagajo drug na drugega, se je začelo julija lani s ciljem, da se ugotovi, v kolikšni meri bi bilo mogoče nesrečo preprečiti. Med obtoženimi so strokovnjaki in nekdanji vodilni v podjetju, ki je bilo odgovorno za vzdrževalna dela na mostu, ter nekdanji uslužbenci italijanskega ministrstva za infrastrukturo in drugih državnih organov.

Tiskovna predstavnica združenja žrtev Egle Possetti, ki je v tragediji izgubila sestro in dva nečaka, je za italijanski časnik La Stampa izrazila strah, da se bo zadeva končala, ne da bi bil kdo obsojen. Kljub temu je zatrdila, da se ne bodo predali. Sodbe sicer ne gre pričakovati pred koncem leta 2024, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

1182 metrov dolg in 40 metrov visok viadukt Polcevera, ki prečka istoimensko dolino in reko, je bil zgrajen leta 1967. Predstavlja del pomembne avtoceste, ki Italijo povezuje z južno Francijo. Ime Morandi je dobil po inženirju Riccardu Morandiju, ki ga je zasnoval. Na njegovem mestu so leta 2020 zgradili nov most, imenovan San Giorgio, ki ga je zasnoval slavni italijanski arhitekt Renzo Piano. Spominskega kompleksa pod mostom medtem še niso dokončali.